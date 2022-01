Bouclier de 150 doses de vaccin crore important alors que les cas d’Omicron augmentent: PM Modi

S’exprimant lors de l’inauguration du deuxième campus de l’Institut national du cancer de Chittaranjan, à Kolkata, le Premier ministre a déclaré que 150 doses de crore en moins d’un an étaient une réalisation importante.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré vendredi que l’Inde avait atteint le cap historique des 150 crores de doses de vaccin. Il a ajouté que 150 doses crore en moins d’un an est une réalisation importante et le symbole d’une nouvelle volonté du pays.

Modi a déclaré qu’à mesure que les cas augmentent en raison de la variante Omicron, ce bouclier de 150 doses de vaccin crore devient d’autant plus important.

S’exprimant lors de l’inauguration du deuxième campus de l’Institut national du cancer de Chittaranjan, à Kolkata, le Premier ministre a déclaré que 150 doses de crore en moins d’un an étaient une réalisation importante. Plus de 90% de la population adulte indienne a reçu une dose unique du vaccin Covid-19 et en seulement cinq jours, plus de 1,5 crore d’enfants ont également reçu la dose du vaccin, a-t-il déclaré. Le Premier ministre a réitéré son appel à prendre toutes les précautions nécessaires dans la lutte contre le Covid.

Le pays a administré 150,56 crores de vaccins jusqu’en fin de soirée vendredi avec 62,60 crores d’adultes entièrement vaccinés et près de deux crores d’enfants recevant leur première dose. Le gouvernement a jusqu’à présent fourni 154,32 doses de vaccin crore aux États/UT. Plus de 18,14 crores de solde et de doses de vaccin inutilisées sont toujours disponibles avec les États/UT.

La vaccination nationale contre le Covid-19 a commencé le 16 janvier 2021 tandis que la nouvelle phase d’universalisation de la vaccination contre le Covid-19 a commencé le 21 juin 2021. Environ 90 doses de vaccin lakh ont été administrées quotidiennement au cours des trois derniers jours et la marque des doses d’un crore a été croisé deux fois — les 3 et 4 janvier 2021.

