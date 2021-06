BOUDDHA est-il sur le point de monter en flèche en valeur ? Où l’acheter

L’équipe derrière BudaCoin ($ BUDA), un projet prometteur de crypto-monnaie, aura sa pré-vente dans quelques heures. Son objectif est de lever 4 000 BNB pour financer le développement et la commercialisation de projets.

Fait intéressant, de nombreux commentateurs s’attendent à ce que la valeur de la pièce augmente, c’est pourquoi nous avons pensé publier un article détaillant les éléments clés que vous devez savoir et répertoriant les meilleurs endroits pour acheter BudaCoin.

Comment et où acheter BudaCoin

Si vous souhaitez acheter la pièce BUDA, ou tout autre altcoin d’ailleurs, il est recommandé de choisir un courtier en crypto-monnaie, jusqu’à la signature, le dépôt des fonds et l’achat du nombre de pièces que vous souhaitez.

Alors que de nombreux investisseurs crypto aiment utiliser les échanges décentralisés (DEX), nous pensons qu’ils manquent une astuce. En effet, les courtiers en crypto-monnaie en ligne offrent le meilleur service pour acheter, vendre et échanger des crypto-monnaies grâce à leurs frais peu élevés et à leur facilité d’utilisation générale. Voici nos deux meilleurs choix :

Qu’est-ce que BudaCoin ?

Tout le monde sur les réseaux sociaux depuis 24 heures se pose la même question : qu’est-ce que la pièce BUDA ?

Eh bien, BudaCoin prétend être une crypto-monnaie et une application qui récompense ses utilisateurs pour la méditation. Plus précisément, il s’agit d’un « jeton à but déterminé » qui vise à créer un écosystème pour la charité, l’investissement et l’éducation à la pleine conscience.

L’objectif à long terme ? Pour rendre la vie BOUDDHA-FUL…

Faut-il acheter BudaCoin ?

Il y a beaucoup à aimer dans ce projet. Au moins 5 grands influenceurs de Twitter ont été repérés en train de discuter de la pièce ces derniers jours, et tout cela avant que les jetons BUDA ne soient mis sur le marché public.

En outre, le groupe de cryptographie Telegram BUDA compte déjà 3 600 membres en bonne santé et la page Twitter officielle de BudaCoin compte près de 5 000 abonnés, démontrant le grand intérêt pour le projet avant même qu’il ne soit disponible pour la consommation publique.

Avec une pré-vente imminente dans les prochaines heures, le prix du projet pourrait monter en flèche après son lancement, alors assurez-vous de garder les yeux ouverts.

Si vous souhaitez investir dans BudaCoin, soyez conscient des risques. Tout investissement comporte un élément de risque, bien que la crypto-monnaie soit particulièrement volatile et particulièrement risquée, alors assurez-vous de toujours faire vos propres recherches avant de vous impliquer.

Prévision de prix BUDA

Notre prévision de prix BudaCoin est floue pour le moment. Le projet n’a même pas encore été lancé, il est donc impossible de quantifier la valeur fondamentale du projet pour le moment. Assurez-vous de vérifier à l’avenir un objectif de prix BudaCoin significatif; peut-être juste méditer en attendant…

Les médias sociaux réagissent à la prévente $ BUDA

Des jetons de charité sur #bsc ont été imprimés mais vous pouvez singe dans @BudaCoin – Ce projet a l’air incroyable.Presale et d’énormes annonces dans leur groupe de télégrammes.

Pas de conseil financier 🤝https: //t.co/Rb4MOKY9PZ – Dehkunle d’Afrique💧🐐 (@Dehkunle) 13 juin 2021

Lisez nos nouvelles crypto pour les dernières nouvelles sur BudaCoin et des projets crypto chauds similaires.

