Bouddha souriant et comment le travail interne du réseau Khan a fait du Pakistan un État nucléaire

Par Subhash Jangala,

Le 26 mai 2021, l’Inde a célébré le Bouddha Jayanti, l’anniversaire de la grande âme obtenant l’illumination. Il y a exactement 47 ans, sur le Bouddha Jayanti de 1974, le Bouddha souriant a fait entrer l’Inde dans l’ère nucléaire. En effectuant le premier essai confirmé d’armes nucléaires par un non-membre du Conseil de sécurité de l’ONU, l’Inde a pris au dépourvu l’ensemble de la communauté internationale du renseignement. À des milliers de kilomètres du site d’essai de Pokhran, le Rajasthan se trouvait Almelo, une petite municipalité de l’est des Pays-Bas. Alors que la nouvelle de l’essai nucléaire indien arrivait, une tempête silencieuse a commencé à se préparer dans le cœur d’un homme. Le Bouddha Jayanti de 1974 a non seulement annoncé l’assentiment géopolitique de l’Inde, mais a également marqué le déclin marqué du statut et de la réputation internationales du Pakistan.

Abdul Qadeer Khan, un ingénieur métallurgiste pakistanais employé dans une usine d’enrichissement d’uranium à Almelo, a pris à cœur le succès du test nucléaire de l’Inde. Dans son travail, Khan a eu plusieurs opportunités de travailler avec de l’uranium hautement enrichi (UHE) aux Pays-Bas. Khan a rapidement envoyé une lettre au tout nouveau Premier ministre pakistanais, Zulfiqar Ali Bhutto, expliquant pourquoi l’UHE était le remède miracle pour la lutte du Pakistan contre la fabrication d’une bombe au plutonium. Après plusieurs tentatives, Bhutto a donné une audience à Khan et a été impressionné. C’est ainsi qu’a commencé une saga de plusieurs décennies de transferts illégaux et criminels de matières et de technologies nucléaires du monde entier vers le Pakistan, puis via le Pakistan vers d’autres États comme l’Iran et la Libye.

Dans les années 70 et 80, les réglementations anti-blanchiment et les enquêtes sur le financement de la prolifération n’étaient pas aussi développées qu’aujourd’hui. Cela a permis à Khan et au gouvernement pakistanais de gérer un réseau international complexe d’entreprises et de fournisseurs de benami qui ont créé et aidé à soutenir une économie souterraine nucléaire. Une étude plus approfondie de l’épisode de prolifération rend la lecture intéressante.

La plupart des équipements nécessaires pour fabriquer des armes nucléaires figureraient sur des listes de sanctions à l’exportation, de sorte qu’il ne serait pas possible d’approcher des fournisseurs potentiels du monde entier. En outre, les conceptions et les formules scientifiques seraient soumises à des règles strictes de contrôle d’accès établies par les agences nationales de renseignement et les agences internationales de non-prolifération comme l’AIEA. Battre ces organes exigerait des ressources importantes.

Au cours des premières années, Khan a utilisé un mécanisme simple mais efficace pour cela. L’ambassade du Pakistan en Belgique a fonctionné comme un intermédiaire entre les informations de contrebande de Khan aux Pays-Bas et Chaklala, le banc d’essai du programme nucléaire naissant du Pakistan. Le frère de Khan, Quddus, un fonctionnaire travaillant dans la KLM Royal Dutch Airlines travaillait comme un coursier convenable, employé dans un travail trop ennuyeux pour attirer l’attention. L’ambassade en Belgique a abusé de la protection que la loi accorde aux valises diplomatiques, en vertu de laquelle elles ne sont pas contrôlées par les autorités douanières et ne sont ouvertes que par l’ambassade à laquelle elles sont adressées.

Les États du Golfe, ébranlés par une défaite infligée par Israël, soutenaient la cause nucléaire pakistanaise. Ils ont contribué facilement chaque fois que le premier ministre avait demandé des fonds. La Bank of Credit and Commerce International, la banque en proie à la fraude créée par un autre Pakistanais, Aga Khan, était toujours prête à transférer l’argent sur les comptes du gouvernement pakistanais en utilisant des benami et des comptes numérotés.

Le système a fonctionné comme indiqué ci-dessous,

Bientôt, les agences de renseignement hollandaises commencent à surveiller Khan préoccupé par une série d’enquêtes que Khan a faites sur des informations techniques qui ne se rapportaient pas au travail spécifique qui lui était confié. Les soupçons grandirent et les discussions souvent indiscrètes de Khan sur l’équipement nucléaire ont soulevé suffisamment de signaux d’alarme pour que son employeur le mette à un projet moins sensible. La police néerlandaise a intensifié sa surveillance sur Khan. Au moment où les services de renseignement néerlandais étaient sur le point de le récupérer, Khan quitta l’Europe et arriva au Pakistan,

L’arrivée de Khan au Pakistan ne s’est pas faite les mains vides. Avec lui sont venus les plans du programme néerlandais d’enrichissement nucléaire. Cependant, les plans ne produiraient pas de bombe. Un équipement fabriqué avec des matériaux de haute qualité à des niveaux de précision élevés était nécessaire. Cependant, à cette époque, le Pakistan importait même des aiguilles à coudre de Chine. Ce problème a été contourné en important des équipements d’enrichissement entièrement construits de fournisseurs européens. À mesure que le contre-espionnage sur les conceptions pakistanaises se développait en Europe, les listes de sanctions ont été élargies et le matériel d’enrichissement a été placé sur des listes d’interdiction d’exportation. Khan a encore trouvé un travail. Ils ont commencé à acheter des sous-composants qui ne figuraient manifestement sur aucune liste de sanctions. Ces composants seraient ensuite assemblés au Pakistan. Les ambassades pakistanaises à travers le monde ont activé des entreprises gérées par des Pakistanais pour rechercher d’éventuels équipements sur les plans. Les tubes à vide, l’équipement de conversion de l’uranium et le gâteau jaune étaient achetés séparément auprès de fournisseurs individuels. Lorsqu’une porte s’est fermée, une autre s’est ouverte.

Afin d’aider à brouiller les agences de renseignement, plusieurs nations du monde islamique sont venues aider le Pakistan dans l’acquisition de matériel et d’équipement. La voie pour obtenir le gâteau jaune est intéressante. Le gâteau jaune est la matière première qui produit du fluorure d’uranium gazeux qui est ensuite pompé dans des centrifugeuses pour séparer l’uranium 235 de l’uranium 238. L’Allemagne, le principal exportateur de gâteau jaune, le place dans la liste des non-exportations. Khan a simplement recherché une autre source. Le Niger se vantait d’énormes gisements d’uranium au milieu du désert du Sahara. Cependant, Khan n’avait pas accès aux couloirs politiques du Niger. En est venu le colonel Kadhafi qui a aidé l’une des factions belligérantes du Niger dans un coup d’État qui les a amenés au pouvoir. Kadhafi a assuré la liaison avec le principal chef militaire du Niger, a organisé une piste d’atterrissage près des mines et a apporté le gâteau jaune au Pakistan.

Au fil des années, Khan a utilisé ses contacts pour obtenir des composants du monde entier, augmentant les chances du Pakistan de tester sa première bombe nucléaire. Dans le même temps, l’Occident, sans se soucier de la croyance tenace de Khan en son expérience et de la détermination tenace du Pakistan à égaler l’Inde kilotonne pour kilotonne, a pris une voie décontractée et nonchalante pour contrôler l’économie nucléaire noire que le Pakistan aidait à créer. Finalement, sa nature attachante et le soutien résolu du Pakistan, Khan a réussi à assembler tous les composants nécessaires pour concrétiser son rêve nucléaire.

Cependant, le rêve de Khan ne s’est pas terminé en faisant du Pakistan un adversaire redoutable de l’Inde sur le champ de bataille nucléaire. Khan a étendu ses activités plus profondément dans le monde illégal et immoral de la prolifération nucléaire. Il a aidé à créer un marché où tout aventurier nucléaire en herbe pouvait commander à partir d’une liste de matières premières pouvant provenir de l’un des fournisseurs fiables du monde entier. Un «Flipkart pour les nuls nucléaires» est né. Cette place de marché fonctionnait à partir des lieux suivants,

Les laboratoires de recherche Khan au Pakistan et les ordinateurs SMB à Dubaï (une société écran) fonctionnaient comme plaque tournante et les autres étaient tous des centres d’approvisionnement ou de livraison. Une enquête menée par la police malaisienne sur une de ces transactions a révélé le fonctionnement interne du réseau. La même chose est présentée ci-dessous en 8 étapes.

La Libye recherchait depuis longtemps des capacités nucléaires. Le réseau Khan était la seule option possible grâce au resserrement des vis de l’AIEA et d’autres régulateurs internationaux. La Libye avait également aidé Khan à obtenir un gâteau jaune lors du développement de la propre bombe du Pakistan. Khan a demandé à BSA Tahir, un homme d’affaires srilankais basé à Dubaï, de fournir les pièces essentielles de la centrifugeuse à la Libye. Tahir avait plusieurs sociétés écrans à Dubaï sous les noms de Desert Electrical Equipment Factory, Gulf Technical Industries, etc.

La diversification était essentielle. Tahir a sous-traité la production des pièces de la centrifugeuse à SCOMI Precision Engineering (SCOPE), une société détenue par le fils d’un ancien Premier ministre malais. SCOPE a également été sollicité par Tahir pour obtenir les services du citoyen suisse Urs Tinner qui, partie intégrante du réseau, était bien familiarisé avec l’approvisionnement et la production de composants de haute qualité. Grâce aux entités liées à l’utilisation, Tinner a aidé SCOPE à obtenir des composants critiques du monde entier. SCOPE a fabriqué les produits sous les instructions de Tinner et a expédié les marchandises à une société écran à Dubaï. Cette entité, contrôlée indirectement par Tahir, a à son tour exporté les marchandises vers la Libye via des navires chinois. Un de ces navires a été, sur la base des renseignements, détenu dans un port italien en 2003 et, après enquête, il a été découvert qu’il transportait plusieurs pièces de centrifugeuse vers la Libye.

Le lien le plus important qui reliait l’ensemble du réseau était le fait qu’à part les individus centraux, aucune entité n’avait la moindre idée de ce qui était produit et pour qui.

La fraude a continué pendant un certain temps. Un jour fatidique en 2004, les États-Unis ont dévoilé les contours du plus grand anneau de prolifération nucléaire au monde. Dans une apparition dramatique à la télévision le 4 février, Abdul Qadeer Khan, le père de la bombe pakistanaise, a reconnu qu’il avait secrètement fourni à la Corée du Nord, à la Libye et à l’Iran des éléments essentiels pour fabriquer des armes nucléaires. Khan, considéré comme un héros national, s’est excusé auprès du peuple pakistanais pour ce qu’il avait fait et a été gracié par le président pakistanais de l’époque, le général Pervez Musharraf, peu de temps après.

Sur ce Bouddha Jayanti, l’histoire d’AQ Khan devrait alerter les organisations de conformité aux sanctions du monde entier sur les nouveaux défis tels que la nécessité de passer à une économie d’énergie à faible émission de carbone, l’introduction de matériaux avancés et la croissance des marchés souterrains via le dark web. Les organisations internationales devraient se consacrer à nouveau à la technologie, à la diplomatie coopérative, à l’échange d’informations et au renforcement des capacités interculturelles pour éviter que des proliférateurs voyous et des marchés noirs n’émergent dans des domaines de criminalité plus récents et plus sophistiqués.

(L’auteur est un fonctionnaire du groupe 2011 du Service indien des recettes. Il est actuellement en poste en tant que co-directeur (OSD) à la Direction générale de l’administration et des services aux contribuables à New Delhi. Auparavant, il a travaillé comme diplomate fiscal. à la Division de la recherche fiscale et fiscale étrangère du Conseil central des impôts directs. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne représentent ni la position ni la politique officielle du gouvernement indien ou de Financial Express Online.)

