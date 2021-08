Bouge sa silhouette Mia Khalifa danse twerk très coquette

in

Déplacer sa silhouette Mia Khalifa danse twerk très coquette | Instagram

Le mannequin, célébrité et ex actrice du cinéma pour adultes Mia Khalifa a partagé une coquette vidéo où elle apparaît danser twerk avec beaucoup d’enthousiasme.

Après le lever du soleil et devant se lever pour vaquer à ses occupations, cette beauté libanaise commence sa journée avec un café délicieux et aromatique, comme des millions de personnes après s’être assise quelques minutes au bord du lit en « redémarrant ».

Suivi d’une réaction à la caféine Mia khalifa commence à devenir très active, si rapidement et avec plus de flirt qu’elle commence à danser twerk.

Bien qu’elle ne fasse que quelques mouvements, plus d’un de ses fans a sûrement été hypnotisé en la voyant, d’autant plus que cette fois les protagonistes de cette publication n’étaient pas ses énormes charmes supérieurs mais les plus tardifs.

Avec quelques mouvements rapides de ses hanches, la mannequin et femme d’affaires a montré toute sa splendeur, qui s’est immédiatement manifestée grâce à la tenue qu’elle portait.

Khalifa portait une robe en satin qui se croisait sur le devant, elle était noire avec un motif de fleurs, et elle avait deux tresses sur les côtés, une fois qu’elle a commencé à boire du café, tout a changé pour le modèle alors qu’elle a commencé à danser dans toutes les parties.