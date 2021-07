Bougie | Jeux Olympiques : Botn et Lpez Marra se placent en argent

Vent et vagues le quatrième jour des Jeux Olympiques de Tokyo dans le jour de la première des 470 M y F et Nacra 17. Diego Botn et Iago Lpez Marra sont les Espagnols avec la meilleure position, deuxième en 49er, tandis que Joan Cardona en Finn, Jordi Xammar avec Nico Rodrguez en 470 Masculino et Tmara Echegoyen avec Paula Barcel en 49er FX sont troisièmes respectivement. Tara Pacheco et Florian Trittel débutent avec une septième en Nacra 17 et Silvia Mas et Patricia Cantero le font avec un 16 en 470 féminin. ngel Granda et Blanca Manchn ont 11 et 13 ans en RS : XM et F respectivement

Avec des rafales à plus de 20 nœuds et une mer parsemée de vagues, les sollicitations physiques de la journée de régate ont été extrêmes, avec Diego Botn et Iago Lpez Marra en 49er s’imposant comme le mieux placé de l’équipe espagnole. Ils sont placés dans le carré d’argent lors de leur deuxième série d’épreuves, avec trois matchs joués dans lesquels ils ont ajouté un 1-2-5.

Du bon goût en bouche pour Jordi Xammar et Nicols Rodrguez à l’avant-première du 470 Les hommes, qui ajoutent 10-1, étant la seule équipe Top3 avec une victoire dans leurs marqueurs. L’équipe catalano-galicienne se bat contre des rivaux très forts et a évité les risques au départ de la première régate. Dans le second, ils ont misé gros avec un navigation très solide ce qui l’a amené à triompher pour se positionner dès le départ comme un duo métal en herbe à la troisième place du provisoire.

Excellente gestion aujourd’hui de Joan Cardona dans la flotte de Finn, qui avec un (5) -3 reste sur la troisième marche du podium à un point de l’or. Les positions dans ce Top3 restent inchangées mais l’Espagnol fait la différence en réalisant son maximum d’addition de résultats dans le Top5, sachant que rester sur cet objectif est la clé pour être remonté à la fin des Jeux.

Retour impressionnant de la Galicienne Tmara Echegoyen et de la Baléare Paula Barcel en 49er FX alors que la classe atteint la mi-parcours de leurs Jeux Olympiques, avec six des 12 événements programmés. Les Espagnoles passent de la huitième place du classement au bronze, qui est troisième, à seulement deux points de l’argent. La satisfaction est totale lorsque nous arrivons à terre mais Tmara Echegoyen est prudente : « Nous sommes heureux d’avoir sauvé hier en montrant que nous avons des conditions. Nous sommes venus ici pour nous battre pour une médaille et maintenant nous sommes dans des positions qui le permettent. Mais nous sommes non. nous pouvons nous détendre. “

En Nacra 17, la Canarienne Tara Pacheco et le Catalan Florian Trittel débutent à quatre points du podium à la septième place, après une journée très dure et exigeante physiquement à bord du catamaran volant. L’objectif de l’équipage espagnol est d’être dans le groupe de tête, de se battre au jour le jour et de maintenir cette ligne pour pouvoir attaquer les premières places dans le reste du championnat.

Dans RS : X mâle, l’ange canari Granda a défendu des positions dans des conditions de vent sévères qui ne sont pas les siennes, se hissant à la 11e place à deux points du Top10. L’Andalouse Blanca Manchn, dans RS: X Female, continue de subir les conséquences de sa blessure au pied, surtout dans le vent et les vagues, malgré lequel il reste proche du Top10, à la 13e place.

A commencer par des déboires pour le do formé par le Catalan Silvia Mas et la canarienne Patricia Cantero en 470 femmes. Les Espagnoles ont affronté une mer agitée, avec beaucoup de vagues et de vent, des conditions avec lesquelles elles ne s’étaient pas battues depuis longtemps et avec lesquelles elles ne se sont pas senties à l’aise.. En position 16 du tableau, avec un 12-14, les 470 filles regardent devant, conscientes qu’il reste encore beaucoup de courses et qu’une bonne analyse est la meilleure approche pour apprendre de ses erreurs et continuer à se battre jusqu’au bout.

Ce jeudi les Laser Standard et Radial reviendront sur le parcours tandis que le 49er FX aura une journée de repos et le 49er tentera de récupérer les courses non disputées hier.