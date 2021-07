Bougie | Jeux Olympiques : Botn-Lpez Marra et Echegoyen-Barcel se battront pour les médailles

Dernière ligne droite pour naviguer dans la baie d’Enhosima avec les deux 49ers, le mâle et la femelle, pointant vers les médailles. Diego Botn et Iago Lpez Marra occupent la troisième place, à égalité pour l’argent et à quatre points de l’or avant le départ de la Medal Race. Et Tmara Echegoyen et Paula Barcel affronteront la Medal Race depuis la quatrième position, à quatre points du bronze et sept de l’argent et de l’or.

Botn et Marra s’affronteront ce lundi dans la Medal Race de la classe 49er. L’équipage cantabrique-galicien a signé un 4-12-6 ce samedi, avec une belle remontée dans la dernière manche. Les Néo-Zélandais Peter Burling et Blair Tuke, champions olympiques de Ro 2016, ont pris l’avantage sur les Britanniques Fletcher/Bithell.

“Je pense que c’est un jeu entre cinq navires. Maintenant que nous sommes aux portes de la Medal Race nous avons un petit matelas derrière mais ce n’est rien ; ce qui est bien c’est que nous sommes en mesure de remonter plus loin“, a déclaré Lopez Marra.

Pour sa part, Echegoyen et Barcel ils ont subi des vents assez irréguliers, difficiles à prévoir, et sont tombés en quatrième position. Les Néerlandais Bekkering/Duetz et les Brésiliens Grael/Kunze sont à égalité en tête du classement et les Allemands Lutz/Beucke sont montés sur le podium.

Nous irons à la médaille pour faire de notre mieux et remporter une médaille à la maison Tmara Echegoyen, patronne du 49er FX

“Nous devons rester avec le fait que nous sommes des combattants et que quelle que soit la difficulté du défi, nous irons à la médaille pour faire de notre mieux et remporter une médaille pour la maison”, a déclaré Echegoyen, qui a déjà l’or dans la classe Elliot. avec ngela Pumariega et Sofa Toro.

Cardona se renforce en deuxième position

Dans la classe de Finn, après un jour de congé, Joan Cardona cIl se réserve l’argent provisoire alors qu’il reste encore deux manches d’avance pour départager le Top10 de cette classe. Sa treizième position dans la première manche était l’exclusion du jour.

Trois régates à disputer et huit points d’écart avec le podium ont encore les Canaries en tête Tara Pacheco et le Catalan Florian Trittel à Nacra 17, qui sont promus une place dans le général, quintes, et sont à huit points du podium.

Ce dimanche les deux 470 reprennent la mer et les 49ers se reposent.

Le Canari Ange Granda il a terminé sa première expérience olympique avec une 5e place dans la Medal Race. J’ai terminé dixième au général.

RS : X Male – Medal Race

1.- NED Kiran Badloe : 5-7-1-1- (DSQ 26) -5-2-4-1-5-1-1-4 = 37 pts

2.- FRA Thomas Goyard : (13) -5-3-13-1-1-3-6-7-1-9-3-OCS 22 = 74 pts

3.- CHI Kun Bi : 7-9-16-4-3- (DSQ 26) -1-3-2-4-2-6-8 = 75 m

…

10.- ESP ngel Granda : 2-3-13-14-12-15-15-9-10- (18) -7-8-10 = 118 m

RS : X Femelle – Course aux médailles

1.- CHI Yunxiu Lu : 2-9- (25) -2-2-1-4-2-1-2-3-2-6 = 36 m

2.- FRA Charline Picon : 1-6-2- (9) -1-4-2-3-6-3-2-6-2 = 38 pts

3.- GBR Emma Wilson : 5-2-6-1-4-2-1-1- (UFD 28) -6-1-5-4 = 38 m

49er (12 régates de 12 + Médaille)

1.- NZL Burling / Tuke : (12) -3-7-2-10-1-3-6-2-5-2-11 = 52 m

2.- GBR Fletcher / Bithell : 2-8-4-1-12-2-2- (16) -3-9-6-7 = 56 pts

3.- Bouton ESP / L-Marra : 5-1-2-5-4-10- (15) -2-5-4-12-6 = 56 m

49ER FX (12 régates de 12 + Médaille)

1.- NED Bekkering / Duetz : 13-8-2-1-6-1-12-5-6-5-11- (16) = 70 pts

2.- SOUTIEN-GORGE Grael / Kunze : (15) -5-1-10-7-6-1-6-10-12-2-10 = 70 m

3.- GER Lutz / Beucke : 5-6-8-3- (13) -12-11-12-3-7-3-3 = 73 m

4.- ESP Echegoyen / Barcel : 2-10- (UFD 22) -2-3-3-13-4-5-19-12-4 = 77 pts

Finn (8 régates de 10 + Médaille)

1.- GBR Giles Scott : (9) -9-1-1-1-1-6-1 = 20 points

2.- ESP Joan Cardona : 3-3 -5-3-2-3- (13) -7 = 26 pts

3.- HUN Zsombor Berecz : 2-2- (9) -4-6-7-3-5 = 29 pts

Nacra 17 (9 régates de 12 + Médaille)

1.- ITA Tita / Banti : 1-3-1-2-5-1- (8) -3-2 = 18 m

2.- GBR Gimson / Burnet : 7-5-2-1-1-2-5- (10-1 = 24 pts

3.- GER Kohlhoff / Stuhlemmer : 5-1-7-3-3- (11) -3-2-8 = 32 m

…

5.- ESP Pacheco / Trittel : 4-6-6- (10) -6-3-7-1-7 = 40 pt