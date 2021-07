Bougie | Jeux Olympiques : Cristina Pujol remporte la régate inaugurale des Jeux

Mis à jour 25/07/2021 – 12:50

La baie d’Enoshima, le site olympique de Tokyo 2020, a levé le rideau sur la voile, un sport dans lequel l’Espagne fonde de grands espoirs sur le tableau des médailles. Les premiers à sortir sur l’eau lors de ces Jeux ont été les classes RS : X masculin et féminin, Laser Radial et Laser Standard. Trois des quatre marins espagnols qui ont navigué ce dimanche sont dans le Top10 : ngel Granda, deuxième en RS : X Male ; Cristina Pujol, huitième en Laser Radial ; et Blanca Manchn, qui revient 17 ans plus tard à une épreuve olympique, neuvième en RS : X féminin.

L’instabilité du vent, au fil des heures, était perceptible dans le virage des RS:X femelle et Laser Standard. En planche à voile, la flotte dans laquelle navigue Blanca Manchn, a souffert mais a pu boucler les trois tests programmés, tandis que En Laser Standard, avec Joel Rodriguez représentant l’Espagne, impossible de prendre le départ de la deuxième régate du jour.

La flotte de Laser radial ouvert le parcours de régate de Kamakura et fermé le premier set avec la victoire de Cristina Pujol que, avec un 23 au deuxième test, il se situe dans le Top10 avec la huitième position du général.

“J’ai très bien compris le parcours, j’ai bien commencé et j’ai bien navigué, en contrôlant la flotte. Faire une première place aux Jeux Olympiques n’est pas facile et je suis très satisfait d’avoir signé la première. Dans la deuxième course je n’étais pas capable de si bien finir mais finir dans le Top 10 est très positif », a déclaré la Catalane après ses débuts olympiques.

En RS : X les trois régates ont été disputées. Angel Granda a commencé avec une deuxième place dans le général provisoire. J’ai commencé la journée avec une seconde et une troisième place dans les deux premières manches. Dans la troisième régate, la treizième partie était le licenciement du jour.

« J’ai pris de bons départs aujourd’hui et Dans les deux premières courses ma tactique était correcte, j’ai pu naviguer avec du vent libre et une bonne vitesse. Dans le dernier essai le vent a roulé, il a augmenté en intensité et il était assez instable ; même si j’ai bien marché Je me suis trompé quand je suis parti avec un dériveur, tandis que ceux qui ont navigué sans s’en sont mieux tirés, a analysé Granda.

Un parcours de régate chaotique

Blanca Manchn a affronté un parcours de régate chaotique en RS: X Women. Après la récolte deux septièmes places, une chute du vent l’a amené à occuper le douzième position dans la troisième épreuve, un résultat qu’il a pu exclure.

“C’était dommage, j’aurais été content de la journée car tout était très difficile. Mais dans la troisième régate, après être passé deuxième, le vent est tombé et alors qu’un groupe d’entre nous se tenait immobile, nous étions dix, onze, douze de l’autre côté du terrain, ont pu aller directement à la marque. Il y a des moments où rien ne peut être fait et ces 30% qui ne dépendent pas de nous dans ce sport ne m’ont pas accompagné cette fois. Mais il y a encore beaucoup, je me sens bien après la blessure au pied, je suis à l’aise avec le matériel et prêt à tout donner en m’adaptant à ce qui vient », a expliqué le Sévillan.

Les conditions de vent instables, plus prononcées en deuxième partie de journée, ont conduit à l’annulation du deuxième test prévu dans Laser Standard manque d’intensité suffisante. Le Canari Joël Rodriguez Il était 21 dans la seule course disputée : « La journée a été difficile dans l’eau, assez instable en termes de conditions de vent, avec beaucoup d’instabilité et rendant la régate très difficile. Mon résultat d’aujourd’hui n’était évidemment pas le meilleur, mais tout le championnat est en avance et nous continuerons à donner le maximum“.

RS : X mâle

1.- SUI Mateo Sanz : 1-1- (9) = 2 points

2.- ESP ngel Granda : 2-3- (13) = 5 pts

3.- NED Kiran Badloe : 5- (7) -1 = 6 pts

Laser radial

1.- GER Svenja Weger : 5-1 = 6 m

2.- DEN Anne Marie Rindom : 6-5 = 11 pts

3.- CRO Elena Vorobeva : 11-2 = 13 m

…

8.- ESP Cristina Pujol : 1-23 = 24 pts

RS : X Femelle

1.- FRA Charline Picon : 1- (6) -2 = 3 pts

2.- POL Zofia Noceti-Klepacka : 4-1- (14) = 5 m

3.- ITA Marta Maggetti : (6) -3-3 = 6 pts

…

9.- ESP Blanca Manchn : 7-7- (12) = 14 m

Norme laser

1.- FRA Jean Baptiste Bernaz : 1 = 1 pt

2.- FIN Kaarle Tapper : 2 = 2 m

3.- NOR Hermann Tomasgaard : 3 = 3 pts

…

21.- ESP Joël Rodrguez : 21 = 21 pts