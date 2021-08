Bougie | Jeux Olympiques : Diego Botn et Iago Lpez Marra, une fin cruelle pour un couple au top

“Au début c’était mauvais, moche. Il était plus gros, pesait presque 15 kilos de plus que le reste des enfants. Je n’avais aucun talent mais j’aimais la voile depuis mes débuts et j’allais au Nutico tous les jours. Ma mère me gronderait, mais tout me vaut, même si je n’ai pas navigué, j’ai fait en sorte que le bateau soit parfait », se souvient en riant Iago Lpez Marra. L’illusion, la passion et l’insistance ont été les trois clés qui l’ont conduit à la médaille olympique

Ses parents, originaires de l’intérieur de Lugo, étaient enseignants et pour travailler ensemble, ils ont déménagé à Portosn, une petite ville côtière de La Corua). Le week-end, son père donnait des cours de tennis dans le village et un jour, le président du club l’exhorta à faire faire de la voile à ses fils. “Ma sœur n’a pas voulu, mais j’ai essayé et jusqu’à aujourd’hui. Je vois une balle de tennis et je m’éloigne”, s’amuse-t-il.

Dès le début je savais que je voulais me consacrer à la voile Diego Botn, patron du 49er

Pendant que son père naviguait, il avec 6 7 ans j’étais déjà à l’école de voile de Santander et il résidait et s’entraînait également au CEAR. « J’ai vu les Olympiens s’entraîner là-bas et je pensais au rêve d’obtenir aussi des médailles, avoue-t-il. Avec 13 ans comme il était déjà grand pour l’Optimist, il est passé d’une classe à l’autre jusqu’à ce qu’il trouve le 49er. Comme Iago, il a essayé plusieurs couples jusqu’à ce qu’il pense au galicien car il partageait sa motivation.

La mer l’a accroché, “surtout la liberté que tu ressens. Sans eau je me noie”, avoue-t-il. A 18 ans, il s’installe à Santander où elle a commencé à étudier le génie naval alors qu’elle était au Centro Especializado de Alto Renidmiento de Vela (CEAR). “C’était très dur”, reconnaît-il.. Là, il a rencontré Diego Botón mais ils n’ont partagé un projet que des années plus tard. Lpez Marra est passé de 470 à 49er. Il avait trois partenaires mais ne correspondait à aucun d’entre eux et il est allé en Italie pour naviguer avec de grands navires. Je commençais à tenter ma chance sur la voile océanique quand j’ai reçu l’appel de Diego.

Sans eau je me noie Iago Lpez Marra, membre d’équipage 49er

Botn cherchait un membre d’équipage tout aussi dévoué à lui. et je l’ai trouvé à Iago. La passion de la mer est familiale. Malgré le fait que son nom de famille soit lié à la banque, ce que beaucoup ne savent peut-être pas, c’est qu’il est également lié au monde nautique. En effet, son oncle Marcelino Botn, le designer en chef d’American Magic lors de la dernière Copa America, est l’un des meilleurs designers navals. « Dès le début, je savais que je voulais me consacrer à la voile. Dès le début, j’étais bon dans ce domaine », avoue-t-il, contrairement au Galicien.

En décembre 2014 j’ai appelé Iago pour lui proposer une aventure ensemble en 49er. Le Galicien était déjà plongé dans la voile océanique mais il n’y pensait pas. Bientôt vint le bronze européen et la qualification pour Ro. Ils ont terminé neuvième et, comme on dit, ils sont arrivés « après des tours et avec un surentraînement ».

Depuis, ils ont joué dans un cycle abonnés au podium, dans lequel ils ont été proclamés champions d’Europe (2018) et vice-champions du monde (2020). Ils avaient la médaille olympique et ce mardi ils ont résisté. Ils l’ont caressée mais ont terminé quatrièmes, à égalité de points avec le bronze des Allemands Erik Heil et Thomas Ploessel, partenaires d’entraînement. Une fin cruelle pour un couple qui a perdu sa peau en route pour Tokyo.