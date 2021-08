Bougie | Jeux Olympiques : Echegoyen-Barcel et Botn-Lpez Marra ratent la médaille

Mis à jour 08/03/2021 – 06:08

Le jour le plus chaud depuis le début de la compétition, avec 30 degrés et 85 % d’humidité, les deux premières options de médailles espagnoles ont échappé de peu à la maîtrise. Tmara Echegoyen et Paula Barcel ont terminé quatrièmes en 49er FX, à un point du bronze qui a remporté les Néerlandaises Annemiek Bekkering et Annette Duetz (88 points). Diego Botn et Iago Lpez Marra ont également terminé quatrièmes, à égalité de points avec les Allemands Erik Heil et Thomas Ploessel, mais ils ont remporté le bronze en devançant les Espagnols dans la Medal Race. Deux métaux qui ont disparu de la manière la plus douloureuse, lorsqu’ils étaient à portée de main.

Echegoyen ne put contenir son excitation. Ses yeux rougis et ses larmes attestaient de la dureté du moment. « Ce fut un honneur de naviguer avec Paula. Nous avons dû nous battre contre de nombreuses adversités. Ces Jeux Olympiques ont été épuisants. Nous sommes humains et je suis un peu excité car rester à un point de la médaille n’est pas agréable mais cela fait partie du sport. vous perdez plusieurs fois pour n’en gagner qu’une. Trois campagnes olympiques, trois équipes différentes et jusqu’au dernier moment je me suis battu pour une campagne olympique. C’est la chose méritoire et c’est avec ce que je reste”, a déclaré l’employeur galicien faisant le point.

“Peu importe le résultat, je suis super fier du cycle que nous avons fait. C’est dommage que nous ne venions pas avec une médaille autour du cou, mais j’ai déjà dit à Paula que nous avions la médaille avant d’arriver. Elle est sûre d’apporter de nombreuses médailles à l’Espagne “, a-t-elle déclaré à propos de son partenaire. La patronne galicienne n’a pas voulu parler d’avenir “, ce n’est pas le moment. ” Le temps nous dira si elle décide de se réinventer à nouveau et de se battre pour un quatrième cycle olympique.

Elle et Barcel savent tous deux que la disqualification du premier jour les a alourdis. Ce mardi, ils partent quatrièmes avant la Medal Race. Une sanction nécessitait un appel à l’héroïque. Au final, ils ont dû se contenter de la sixième place dans la dernière course en double valeur, ce qui les a laissés à la quatrième place du classement général. Les Brésiliens Grael et Kunze ont revalidé le titre olympique et l’argent est revenu aux Allemandes Tina Lutz et Susann Beucke.

Un tirage douloureux

À peine une heure plus tard, l’espoir du podium était le couple formé de Diego Botn et Iago Lpez Marra en 49er, ils ont atteint la Medal Race à la troisième place, à égalité de points avec la deuxième. Les Britanniques Dylan Fletcher et Stuar Bitthell ont été proclamés champions olympiques, les Néo-Zélandais Peter Burling et Blair Tuke – or en Ro 2016 – étaient d’argent et les Allemands Erik Heil et Thomas Ploessel, partenaires d’entraînement des Espagnols, ont décroché le bronze.

“C’est une journée très dure pour nous, mais c’est du sport et nous devons continuer”, a reconnu Diego Botn. La médaille leur a échappé dans le deuxième temps, ce qui n’a pas bien contrôlé le groupe de droite. “Maintenant, attendons que le temps de digérer cela passe un peu et nous nous poserons de nouveaux défis”, a-t-il ajouté.

“C’est très dur. Cela a été cinq ans de beaucoup de travail, avec de bons résultats et nous devons être heureux. Nous devons être fiers du travail exceptionnel mais le dessert n’a pas bien tourné”, a-t-il déploré. Iago López Marra.

Dans Nacra 17, Tara Pacheco et Florian Trittel qualifié pour la dernière course à la cinquième place du classement général et avec la septième place dans la Medal Race ils étaient finalement en sixième position du tournoi.