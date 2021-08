Bougie | Jeux olympiques : Echegoyen et Barcel, le couple qui a commencé à distance et a fini inséparable

La bougie doit une à Echegoyen. Champion olympique à Londres 2012 dans la classe Elliot 6M avec Sofa Toro et ngel Pumariega, Il était aux portes de sa deuxième médaille à Rio de la manière la plus pénible, partant premier de la Medal Race et en revenant avec une quatrième place, la fameuse médaille en chocolat.. Un mauvais départ les a condamnés à une septième place de la Médaille, ce qui les a relégués au général à une douloureuse quatrième place. Ce mardi, il répétera le carré avec Paula Barcel, une autre médaille au chocolat douloureuse par un seul point d’écart par rapport au bronze.

Cette petite épine s’est coincée en lui et il a décidé d’essayer à nouveau dans le 49er, il voulait le sortir, bien qu’avant fait escale pour participer à la Volvo Ocean Race à bord du MAPFRE espagnol en 2017-2018. Elle a été la première femme espagnole de l’histoire à faire le tour du monde avec des écailles et c’est là qu’elle a appris où sont ses limites. Ou plutôt de mettre la barre encore plus haut. C’était un voyage intérieur dans lequel elle a appris à mieux se connaître et dont elle a tiré un bonus de résilience, même si c’était déjà plus que suffisant.

‘Avoir du talent’

Habituée à se réinventer encore et encore, La patronne galicienne s’est retrouvée sans compagnon 49er alors qu’elle se battait dans le monde entier. Betanzos a décidé de prendre sa retraite, mais n’a pas abandonné sa grande amie, elle faisait partie des personnes chargées de chercher un remplaçant. Cela a commencé ce que Paula Barcel, l’élue, appelle en riant « Got Talent ».

Echegoyen a traversé la moitié du monde pour faire un test avec Paula. De Nouvelle-Zélande je me suis rendu à Santander en profitant de quelques jours de repos entre les étapes. Dans la capitale cantabrique, il s’essaye à la voile avec deux équipiers possibles et choisit finalement Barcel.

Le Majorquin, aujourd’hui âgé de 24 ans et de 21 ans à l’époque, était déjà l’une des grandes promesses de la voile espagnole. Elle avait fait équipe avec Silvia Mas en 470 et ensemble, ils étaient champions du monde juniors et vice-champions d’Europe juniors, mais après avoir échoué à se qualifier pour les Ro Games, Barcel a décidé de garer la bougie pour se concentrer sur la médecine. « Il était temps de donner un petit coup de pouce, avoue-t-il. “Et je ne pouvais pas rater l’occasion car Tmara était une de mes références”, reconnaît l’équipier 49er qui a commencé à naviguer au Club El Arenal de Palma de Majorque à l’âge de 9 ans par tradition familiale. Ses parents étaient marins et sa mère est restée sur le point d’aller aux Jeux en 470. Désormais, ils vivent, à travers leur fille, le rêve qu’ils n’ont pu réaliser.

Une campagne en damier

N’ayant pas de temps à perdre, ils ont entamé une préparation olympique exprs. “Pendant que nos rivaux se reposaient, nous devions continuer à ajouter des heures dans l’eau”, a expliqué Echegoyen. En 2019, ils ont dû d’abandonner alors qu’ils étaient quatrièmes aux européennes de Weymouth (Royaume-Uni) par un coup dur au visage d’Echegoyen. Cette même année, Barcel a subi une fracture de la base du cinquième métatarsien pendant l’entraînement en Nouvelle-Zélande, où ils préparaient les éliminatoires de la Coupe du monde pour Tokyo.

Tous ces ennuis, les heures loin de chez eux, les entraînements pendant lesquels les autres se reposaient, les voyages… ils n’ont pas eu leur récompense sous forme de médaille, mais la route de Tokyo en a fait des champions du monde.