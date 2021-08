Bougie | Jeux Olympiques : Joan Cardona : « J’ai rêvé de ce moment toute ma vie »

Mis à jour le 08/03/2021 – 09:49

C’etait maintenant ou jamais. Joan Cardona savait qu’elle affrontait sa dernière chance d’obtenir une médaille dans la classe Finn, qui disparaît du programme olympique à Paris 2024, et elle ne l’a pas ratée. Lorsque l’Espagnol s’est présenté pour assister à la presse, il est arrivé trempé. Il est venu fêter son bronze avec plusieurs membres de l’équipe espagnole de voile qui l’attendaient dans le marais pour sauter à l’eau. C’est la tradition. Le menorqun est très apprécié des marins espagnols, tout aussi heureux que lui de le voir monter sur le podium.

“J’ai travaillé pour ça toute ma vie et c’est un sentiment unique. J’ai été de nombreux moments de la Medal Race hors du podium et ça a le goût de l’or. Je savais que ce jour viendrait et je devais travailler pour cela. J’ai eu un peu de mal, surtout au début du deuxième temps, mais je savais que je devais me battre jusqu’au bout. Je savais que c’était ma dernière poupe sur un Finlandais et je devais tout donner », a-t-il commenté.

La dédicace était pour sa famille, sa petite amie et le Club Nutico de Palma, où ils se sont réunis pour regarder sa Medal Race sur un écran géant. Jeanne Il avait déménagé sur l’île depuis sa Minorque natale il y a 8 ans, à l’âge de 15 ans, car il était clair que sa vie allait être consacrée à la voile.

“J’ai toujours été très clair sur le fait que je voulais faire ça dans ma vie et que je ne me voyais pas autrement. La voile a toujours été ma priorité. J’ai laissé beaucoup de choses de côté mais je voulais que ce jour vienne et je suis très heureux que ce rêve se réalise”, a-t-il avoué.

Joan voulait partager cette médaille avec le reste de l’équipe espagnole. “C’est l’accomplissement de tous. Cela a été une année dernière incroyable, toujours dans le top quatre et je savais que je venais avec toutes les options. Je crois beaucoup en cette médaille, Il a dit.

Avenir dans l’air

Elle ne fait pas partie de celles qui aiment exhiber les médailles ou les exposer à la maison, elle les garde généralement dans un tiroir mais cette fois elle compte bien lui trouver une place spéciale. “J’ai rêvé de ce moment toute ma vie. Il faut croire en soi”, dit-il avec une assurance qui étonne sa jeunesse. A seulement 23 ans, il a les choses très claires et la confiance de quelqu’un qui a navigué toute sa vie.

Quant à son avenir, loin de la classe Finn, il n’est toujours pas clair. « J’aurai le temps d’y réfléchir. Si la classe Finn continuait, il aurait pu obtenir de nombreuses médailles, même une médaille d’or, mais c’est ce qu’il joue“, a-t-il déclaré avec résignation.