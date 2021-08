Bougie | Jeux Olympiques : Joan Cardona, le “grand garçon” aux nerfs d’acier

Mis à jour 08/03/2021 – 09:10

Il a toujours été clair pour lui qu’il se consacrait à la voile. “Je savais que je voulais en vivre, c’est pourquoi je lui ai donné la priorité”, explique Joan Cardona. Dès qu’il a terminé ses études secondaires, il a décidé de ne pas poursuivre ses études. Il a quitté sa famille à Minorque et a déménagé au Centre de technologie de la voile de Palma de Majorque. C’était son père, qui a un voilier avec lequel toute la famille va naviguer et ils passent leurs étés en mer, celui qui lui a inculqué sa passion pour la voile.

“Cela a toujours été ma priorité. J’ai laissé beaucoup de choses de côté mais je voulais que ce jour vienne et je suis très heureux que ce rêve se réalise aujourd’hui”, a-t-il avoué hier après avoir accroché le bronze olympique en classe Finn.

Haricot Il a commencé à naviguer dans la classe Optimist à l’âge de 7 ans et deux plus tard, il disputait déjà son premier Championnat d’Espagne. Avec 11 arrivera le premier Européen et avec 13 il se qualifie pour la Coupe du Monde. Tout dans sa vie est allé plus vite que prévu. Avec lui les délais ne sont pas respectés, il est toujours en avance. En réalité, Cardona est encore jeune.

Son poids élevé l’a obligé à quitter la classe Optimiste un an plus tôt que la normale. Premier Il a essayé le laser jusqu’à ce qu’il trouve celui qui convenait le mieux à son physique, à la fois en poids et en taille. En Finn, il a rapidement commencé à se démarquer et sa progression est allée à une vitesse vertigineuse. En mai dernier, il a été proclamé vice-champion du monde. Il aurait pu accrocher l’or mais il a préféré ne pas risquer, c’était la régate dans laquelle se jouait le billet pour Tokyo et il ne s’intéressait pas à la première, mais à avoir contrôlé les européens qui sont venus après et aussi se sont battus pour ce seul carré .

Aime le golf -Essayez de ne pas manquer les tournois les plus importants- et aussi eSailing, des régates virtuelles dans lesquelles il est une machine. L’année dernière, il a été proclamé champion du monde dans une finale serrée qui a réuni les neuf meilleurs skippers de régates virtuelles de la planète.

Les experts de la voile l’ont déjà désigné comme “le couvert” des Jeux olympiques de Tokyo il y a des mois, avant même que l’argent mondial ne soit pendu. En plus de mettre en valeur leur talent inné, ils mettent tous l’accent sur sa forteresse de mentheLui, qui me fait affronter la course sans nerfs. Vous avez besoin de la montée d’adrénaline de la compétition et de la pression pour donner le meilleur de vous-même. Le plus drôle, c’est qu’il ne travaille avec aucun psychologue du sport, Joan est comme ça. Facile quand les autres sont nerveux. “J’aime la pression”, dit-il.