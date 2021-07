Bougie | Jeux Olympiques : Joan Cardona, le ‘grand garçon’ qui pointe une médaille en finnois

Joan Cardona navigue tous les jours dans la baie d’Enhosima comme s’il allait passer du temps en mer avec des amis. Facile, pas de pression. Personne ne dirait par son apparence, ou par les résultats qu’il récolte, qu’il en est à ses premiers Jeux Olympiques et qu’il n’a que 23 ans.

Au le plus jeune de l’équipe espagnole de voile – et aussi le plus jeune de la classe Finn– aime sentir la pression. « Plus je suis performant, plus je suis performant, avoue-t-il. “Mentalement, je suis assez fort et dans les moments de pression, je suis capable de faire ressortir le meilleur de moi-même, j’aime le ressentir”, dit-il.

Le plus drôle, c’est qu’il ne travaille avec aucun psychologue du sport, Joan est comme ça. “C’est incroyable parce que vous pouvez y mettre n’importe quel défi. Tu vois des gens avec des visages nerveux et si calmes“, confie Diego Fructuoso, son entraîneur.” Mentalement, il est super fort. C’est un animal de compétition et plus le défi est élevé, mieux c’est”, ajoute-t-il.

Le défi de ses débuts olympiques est énorme : une médaille olympique. Il ne le cache pas. “Les options sont assez claires car j’arrive deuxième au monde et premier au classement mondial. Il y a des gens très expérimentés qui ont un avantage sur certains Jeux, mais pour être tous dans la partie mentale”, insiste-t-il.

Cardona a encore quatre des dix courses prévues pour la classe Finn, et les abordera – c’est un jour de repos – à partir d’une solide deuxième place, à seulement un point de l’or qui est désormais entre les mains du Britannique Giles Scott. Hier, il a ajouté une deuxième et une troisième place dans les deux courses disputées. Sur les six qu’il a navigué depuis le début de la compétition, son pire résultat a été une cinquième place.

dernière chance sur finn

Le menorqun ne veut pas rater cette opportunité. Bien qu’il soit très jeune, Ses caractéristiques physiques – 101 kilos et 1,85 cm de haut – conviennent parfaitement à la classe Finn, mais celle-ci fait ses adieux à Tokyo. Paris 2024 ne l’a pas inclus dans son programme et Joan devra se changer et perdre du poids (environ 85 kg) si elle veut continuer à naviguer dans les classes olympiques. “L’autre classe qui me convient le mieux est le Laser, mais je vais devoir perdre 15 kilos”, explique sans avoir encore rien décidé.

Le bateau familial

La seule chose claire, c’est qu’il vise la médaille, aussi clair qu’il l’a toujours été que la sienne naviguait. Dès la fin du lycée, il s’y consacre. « Je savais que je voulais en vivre, dit-il. Il avait commencé à naviguer avec sa famille. Son père possédait un voilier et ils passaient leurs étés en mer. “Je suis devenu de plus en plus accro et je voulais me surpasser”, explique-t-il.

À l’âge de 7 ans, il a commencé à naviguer dans la classe Optimist, avec 9 il a déjà disputé son premier Championnat d’Espagne et avec 11 le premier Européen. Avec 13, il s’est qualifié pour la Coupe du monde. « J’ai quitté la classe Optimiste un an plus tôt parce que j’étais trop lourd., Expliquer. Donc, après avoir suivi la classe Laser, je me suis retrouvé à Finn. Et maintenant, il veut y mettre la touche finale.