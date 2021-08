Bougie | Jeux Olympiques : Jordi Xammar et Nico Rodríguez : “Nous avons attendu ce jour toute notre vie”

À Jordi Xammar Ses mains tremblaient alors qu’il s’occupait de la presse après avoir remporté le bronze olympique avec Nicols Rodrguez en 470. Environ 20 minutes s’étaient écoulées depuis qu’ils avaient sauté à l’eau pour célébrer après avoir franchi la ligne d’arrivée, mais l’émotion était toujours intacte. Il n’arrêtait pas de tripoter une bouteille à la main.

“Nous avons réalisé un rêve. Nous avons attendu toute notre vie pour aujourd’hui. Quand on commence à naviguer, on rêve d’aller aux Jeux et de remporter une médaille. Être ici, pouvoir réaliser le meilleur des rêves est spécial. Ce matin, je me brossais les dents et je savais que j’étais face à une opportunité unique et Je me suis dit : ” Fais comme tu veux, mais fais le avec une médaille “. Nous avons beaucoup souffert mais ça a été une course comme toute la campagne, souffert mais sans cesser d’y croire, sans abandonner et se battre jusqu’au bout », avoue Xammar.

“Ça m’a coûté cher ce soir à boire, J’ai beaucoup voyagé. Le défi était très grand mais Je me suis rassuré en pensant que j’aurais rêvé d’arriver aujourd’hui avec des options de médailles”, Nico ajoute.

Tous deux ont avoué qu’ils ne s’attendaient pas à ressentir autant de pression qu’ils en ont connu cette semaine. Jordi était déjà allé chez Ro’s, mais arriver avec des options de médailles a tout changé. Nous avons été impressionnés par la pression que l’on ressent ici. Il faut être très concentré et essayer de ne pas trop tourner la tête. Nous ne sommes pas des stars du sport, nous sommes des gens normaux qui viennent aux Jeux et viennent essayer de gagner une médaille“, expliquent-ils.

Leur première pensée fut pour leurs familles et leurs copines respectives.. “Mes parents venaient du monde de la moto et mon père ne voulait pas que je concoure parce qu’il savait que c’était très dur, mais j’aime la compétition. Dès mon plus jeune âge, je me souviens quand Natalia Via-Dufresne est venue au Garraf Nutico Club en 2004 pour nous montrer sa médaille d’argent, je savais qu’elle voulait être médaillée. À la maison, nous avons vécu cela comme un projet familial et je n’ai jamais ressenti de pression de sa part. Remerciez-les pour tout ce qu’ils ont fait pour moi car sans eux je n’y serais pas parvenu”, confesse Xammar.

Dans le cas de Nico, il s’agit aussi d’un projet familial dans lequel il a toujours eu le soutien de sa famille. C’est pourquoi il n’a aucun doute avec qui et comment ils vont le célébrer. “Avec un plateau de fruits de mer ou plusieurs et avec un riz au homard avec ma mère, comme nous le faisons toujours quand il y a quelque chose à célébrer. Et des balanes, de la bière…”, précise le Galicien.

La Medal Race a été aussi dure que toutes les régates précédentes et même toute la campagne olympique l’ont été. “Nous savions que nous allions devoir souffrir jusqu’au dernier mètre de la dernière section. Soyons excités et aujourd’hui, nous en sommes sortis, pour nous battre. Cela a été la clé parce que la pression vous serre et il faut être concentré pour s’isoler de tout », explique Jordi.

“Les gens me disent que j’attends les Jeux de Tokyo depuis cinq ans et je dis : “J’ai attendu toute ma vie les Jeux de Tokyo“, il ajoute.

Ils se souvenaient tous les deux de leurs coéquipiers 49er et 49er FX qui n’ont pas pu monter sur le podium et ont terminé à une douloureuse quatrième place. “Les Jeux peuvent être très cruels, hier nous l’avons vécu dans notre peau avec Tmara et Paula et Diego et Iago. Ils ont le même niveau ou plus que nous, ils méritent cette médaille autant ou plus que nous, mais dans leur cas, la pièce est sortie, pas comme elle aurait pu sortir pour nous. Il y a un très grand pas entre une médaille olympique ou pas. C’est l’occasion de gravir cette marche et nous ne voulons pas la rater », disent-ils.

Alors que Jordi continuait avec ses mains un peu tremblantes, Nico était l’image de la tranquillité. “Ce sont des manières de le vivre, les caractères des deux sont différents, mais même si les choses sont si différentes, les choses peuvent aller loin car les objectifs sont les mêmes et le chemin est le travail”, explique le Galicien. Et pour travailler pendant ces cinq années, personne ne les bat.