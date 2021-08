Bougie | Jeux Olympiques : Jordi Xammar et Nicols Rodrguez, bronze de droit

Jordi Xammar et Nicols Rodrguez, les numéros 1 mondiaux en classe 470, ils maintiennent leur idylle avec le podium et ont conquis le bronze olympique dans la baie d’Enhosima, mettant ainsi la cerise sur le gâteau d’un cycle olympique immaculé dans lequel ils sont devenus des références internationales. Au cours des cinq années qu’ils ont navigué ensemble, ils ont chéri ttrois médailles mondiales et trois européennes. Sa séquence depuis juin 2019, y compris aujourd’hui, est de 12 des 12 podiums. Plein. La médaille du couple espagnol ajoute 21 pour la voile, le sport le plus primé des Jeux Olympiques. Catalan et galicien n’ont pas échoué dans les poules

Dans le groupe de tête dès le départ

Le couple espagnol a affronté la Medal Race depuis la troisième place, à seulement quatre points des Suédois (deuxième) et avec un coussin de bronze de six points avec les Néo-Zélandais. Ils connaissaient bien le parcours. En fait, ils étaient déjà allés cinq fois au Japon. C’est probablement l’un des couples qui a pratiqué le plus souvent au cours de ces années.

Dès le départ, Xammar et Rodríguez étaient toujours dans le groupe de tête dans une main dans la main avec les Suédois, les Australiens et les Néo-Zélandais. Dans ce groupe, les médailles allaient être attribuées et personne ne cède un mètre à la mer.

L’épine de Xammar

Xammar, qui a terminé douzième en Ro 2016 avec Joan Herp, a une épine dans le cou depuis. Déjà à l’aéroport de la capitale Rio de Janeiro, il a commencé à se demander ce qui devait changer pour se rendre aux prochains Jeux avec des garanties d’avoir des options de podium. À Ro, j’ai fini par pleurer et je ne voulais plus revivre la même chose.

Je connaissais Nicols Rodrguez depuis qu’ils étaient enfants, puisqu’ils ont tous les deux concouru dans la classe Optimiste, et il était clair pour lui qu’il était la personne idéale car il avait montré qu’il était prêt à tout abandonner pour la bougie. Pendant des années, il a combiné sa carrière dentaire et son travail avec des entraînements et des compétitions, mais en mai 2016, il a décidé d’abandonner son rêve pour des raisons financières. Il ne pouvait pas continuer à dépenser ce qu’il gagnait en navigation.

Trois mois plus tard, l’appel est venu de Jordi, juste la veille de la signature d’un contrat par Nico pour exercer la profession de dentiste à Amsterdam. Ce qu’il faut faire Il lui a fallu une semaine pour lui donner la réponse, mais après cela, il ne l’a jamais regretté. “Si j’avais vu Jordi sur le podium olympique, je ne me serais jamais pardonné de savoir que j’étais sa première option”, confie le Galicien.

Depuis lors, grâce à une énorme capacité de travail et de sacrifice et de nombreuses démissions personnelles, tous deux ont réussi à devenir l’un des couples à battre. Hors de l’eau, ils sont presque aux antipodes de la personnalité. Jordi est un tourbillon qui ne s’arrête pas tranquille, bavard, énergique et toujours avec une nouvelle idée de projet en tête. Des catégories inférieures, il s’est démarqué en voile : cinq fois champion du monde junior : trois en 420 et deux en 470.

Toutes les médailles olympiques de la voile espagnole

Santiago Amat (bronze en classe Finn à Los Angeles 1932)

Jos Luis Doreste (or dans la classe Finn Sel 88)

Jos Mara van der Ploeg (classe or Finn Barcelona 92)

Rafael Trujillo (argent dans la classe Finn Athènes 2004)

Antonio Gorostegui et Pedro Millet (argent en 470 Montréal 76)

Luis Doreste et Roberto Molina (or en 470 Los Angeles 84)

Jordi Calafat et Francisco Snchez (or en 470 Barcelone 92)

Iker Martnez et Xabi Fernndez (or en 49er à Athènes 2004 et argent en 49er à Pékin 2008)

Theresa Zabell et Patricia Guerra (or en 470 Barcelone 92)

Theresa Zabell et Begoa Va-Dufresne (or à 470 Atlanta 96)

Natalia Va-Dufresne et Sandra Azn (argent en 470 Athènes 2004)

Natalia Va-Dufresne (argent en classe Europe Barcelone 1992)

Alejandro Abascal et Miguel Noguer (or dans Flying Dutchman à Moscou 80)

Luis Doreste et Domingo Manrique (or au Flying Dutchman Barcelona 92)

Fernando Len et Jos Luis Ballester (Gold Tornado à Atlanta 96)

Fernando Echvarri et Antn Paz (or à Tornado Pekn 2008)

Marina Alabau (or au RS-X à Londres 2012)

Tmara Echegoyen, Sofa Toro et ngela Pumariega (or à Elliot six mètres à Londres 2012)

Joan Cardona (Finlandais, Tokyo 2020)

de bronze au dernier Championnat du Monde et couple numéro un au classement, ils veulent aussi monter sur le podium. Ce ne sera pas facile, car ils devront affronter les Australiens Mathew Belcher et Will Ryan, argent au Ro 2016. Belcher, qui était aussi l’or à Londres 2012, peut devenir le marin avec le plus de médailles olympiques chez les hommes.

Le 470 est la classe olympique de voile espagnole la plus récompensée de l’histoire des Jeux : trois chez les femmes (or à Barcelone 1992 et Atlanta 1996 et argent à Athènes 2004) et trois chez les hommes (argent à Montréal 1976 et or à Los Anges 1984 et Barcelone 1992)