Bougie | Jeux Olympiques : Jordi Xammar et Nicols Rodrguez, le yin et le yang de la voile

Mis à jour 04/08/2021 – 08:11

Le dernier soir des Jeux Ro 2016, Jordi Xammar a fini par pleurer. Il avait terminé douzième avec Joan Herp en 470 lors de leur premier rendez-vous olympique. Ils ne comptaient pas vraiment se qualifier pour elle mais leur excellente progression leur a valu le ticket. Malgré l’absence d’options de médaille, cette position l’a tellement piqué qu’il est resté coincé comme une épine. “Il n’était pas fier de ce qu’il avait fait”, confesse-t-il. Pour cela Depuis l’aéroport de Ro, il a déjà commencé à planifier comment atteindre le prochain avec des options de médailles. Il était clair qu’il travaillerait sans relâche pour cela et a décidé de changer d’équipe. Il avait besoin de quelqu’un d’aussi engagé que lui pour réaliser son rêve., de tout abandonner pour lui. “Je ne prépare pas ce moment depuis 5 ans mais toute ma vie”, confie le Catalan.

“Et cette épine ou ce rêve, je l’ai eu cloué à l’intérieur et très fort. J’ai vécu pour ça ces cinq ans. J’ai eu cette obsession et j’ai l’impression que le travail est fait. Nous voulons arriver avec des options de médailles à Tokyo et nous y sommes parvenus”, a-t-il déclaré avant de monter en 470 à Enhosima et de jouer la médaille.

A domicile, les Jeux Olympiques ont toujours été très suivis. Barcelone 92 a fait une profonde impression sur sa famille, notamment maternelle. Lui, 27 ans maintenant, n’était même pas né quand ils ont été célébrés. Son premier souvenir olympique est d’être avec ses parents en vacances à Minorque en écoutant les résultats d’Iker Martnez et Xabi Fernndez à Athènes à la radio.. “J’espère que je finirai comme eux”, a déclaré l’ancien champion du monde junior à cinq reprises : trois en 420 et deux en 470.

Jordi aime la compétition. Son père, un motocycliste exploiteur, ne voulait pas qu’il le fasse, il connaissait le mode de vie si sacrifié que cela implique.. Lui et sa femme voulaient qu’il fasse du sport comme passe-temps. Il a joué au football à l’école en tant que gardien de but – “et il était très bon, dit-il” – et au tennis. Un été, j’ai essayé la voile alors que je n’avais que 4 ans. Il l’a tellement aimé qu’il a voulu continuer à naviguer en hiver et il l’a fait au Garraf Nutico Club. “Ma mère m’emmenait à l’école à moto même en hiver et il faisait plus froid là-bas que dans les régates”, s’amuse-t-il.

Depuis 2012, il a concouru en 470. Je connaissais Nicols Rodriguez depuis qu’ils étaient petits, de la classe Optimiste. Le Galicien n’avait pas eu de résultats exceptionnels en 470, mais depuis le même aéroport de Rio de Janeiro, c’était la personne à qui j’avais pensé pour me battre pour une médaille olympique. Une semaine plus tard, ils s’entraînaient déjà ensemble.

“Nico est l’exemple d’une personne qui a tout essayé pour faire une campagne olympique à la bougie et vous avez besoin de quelqu’un comme ça dans ce sport qui est tellement sacrifié », dit Xammar. C’est pourquoi je l’ai appelé dès son retour des Jeux.

Un appel qui a changé sa vie

Et il l’a fait juste la veille du jour où Rodriguez doit signer un contrat de dentiste à Amsterdam. En mai de la même année, il avait décidé de mettre la bougie de côté. “Économiquement, ce n’était pas viable, je travaillais comme dentiste à temps partiel à Las Palmas et mes vacances étaient compétitives et j’avais besoin d’aide. J’ai pris la décision d’assumer être une personne normale et d’aller travailler en Hollande, prends un master et économise », raconte-t-il. Et il est parti en Autriche pendant trois mois pour apprendre le néerlandais huit heures par jour, c’était la première étape pour que l’entreprise l’embauche.

Quand j’ai reçu l’appel de Jordi, je n’ai pas dormi de toute la nuit. Il m’a fallu une semaine pour lui donner une réponse. “Je pensais que si je le voyais un jour sur un podium olympique, il me jetterait par la fenêtre parce que j’étais son premier choix pour Tokyo”, dit-il. “J’avais 25 ans et je n’allais plus avoir une opportunité comme ça, je voulais au moins l’essayer parce que c’était mon rêve. Sinon, j’aurais eu une très grosse épine “, reconnaître.

Une trajectoire pleine de succès

Ils l’ont rapidement frappé dans et hors de l’eau. Jordi est un tourbillon d’énergie pure, tandis que Nico est beaucoup plus calme. Et ensemble, ils forment une paire parfaite qui a été un podium sûr dans ce cycle : trois médailles mondiales (argent en 2019 et bronze en 2018 et 2021) et trois européennes (argent en 2019 et 2021 et bronze en 2017). Ils n’ont que l’épine de ne pas avoir d’or ensemble.

Ils adoreraient continuer à former un duo aussi réussi, mais le 470 aux Jeux de Paris sera mitigé, ce qui les oblige soit à changer de classe, soit à trouver un partenaire pour continuer en 470. Ils n’ont pas encore décidé. Il est maintenant temps de se reposer et de mettre les idées en ordre.