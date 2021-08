Bougie | Jeux Olympiques : La bougie espagnole sent la médaille : jusqu’à cinq possibilités de podium !

Mis à jour le 01/01/2021 – 10:17

L’Espagne, un pays avec 8 000 kilomètres de côtes, assiste à chaque édition olympique avec la voile comme un excellent terrain de pêche pour des médailles en toute sécurité et cette fois ce n’allait pas être moins. Les espoirs sont grands pour ce sport, historiquement le plus récompensé des Jeux avec 19 médailles. Le vide de Ro 2016 était un flou dans une trajectoire presque immaculée et qui, pour autant que tout pointe, poursuivra sa ligne de succès dans la baie d’Enhosima.

Ce lundi, les deux premières médailles pour l’Espagne peuvent tomber en 49er et 49er FX. Diego Botn et Iago Lpez Marra affrontent la Medal Race depuis la troisième place, à égalité avec l’argent et quatre points derrière l’or avant le départ de la Medal Race. Oui Tmara Echegoyen et Paula Barcel depuis la quatrième position, quatre points de bronze et sept d’argent et d’or. Ce dimanche était un jour de repos pour les deux classes.

Xammar et Rodrguez, en argent

Rien de tel pour les 470 qui retournent à la mer. Grand jour pour l’équipe masculine espagnole, qui va du moins au plus dans ces Jeux. Jordi Xammar et Nicols Rodrguez montent de deux places au classement et sont deuxièmes, après avoir signé une troisième et une deuxième place et avec deux courses encore à disputer avant la Medal Race.

“Nous avons souffert, mais nous savons que nous allons devoir souffrir jusqu’à la dernière poupe de la dernière course. Aujourd’hui, nous avons fait deux belles courses et il nous faut encore deux bonnes courses demain. A part la première, le reste est très serré et la souffrance arrive jusqu’en finale. Nous le savons déjà et nous sommes excités et prêts à le faire », a déclaré Xammar, qui jouera la médaille avec Nico mercredi.

Silvia Mas et Patricia Cantero, les champions du monde actuels, sont restés hors de la Medal Race après avoir signé un 8 et un 17. Ils terminent douzième.

Et Cardona, en bronze

Joan Cardona vous avez confirmé vos choix monter sur le podium dans la classe Finn avec un 5 et un 8 dans ses deux dernières courses et en l’absence de la Medal Race, il est troisième, à deux points de l’argent et huit au-dessus de la quatrième place. Cardona jouera les médailles mardi.

Tara Pachecho et Florian Trittel se rendent à la Medal Race of Nacra 17 après avoir clôturé la manche en flotte à la cinquième place après avoir terminé les trois tours 9, 13 et 3. Pour monter sur le podium, ils doivent remporter la médaille et attendre la décision des Australiens et des Allemands. “Nous savions que c’était une journée importante pour la Medal Race. Il nous a été difficile de prendre le rythme dans les deux premiers, mais nous avons pu les lire. Nous voulons monter mais nous sommes toujours cinquièmes et nous sommes un peu plus loin du bronze, mais mathématiquement c’est encore possible. » dit Trittel.