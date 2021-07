Bougie | Jeux Olympiques : La voile fait rêver : les deux 49ers et le Finlandais, en position de médaille

Mis à jour 30/07/2021 – 13:02

Avec seulement trois médailles après près d’une semaine de compétition, de nombreux espoirs de l’Espagne reposent sur la mer. La voile, sport olympique le plus titré dans notre pays (19 médailles), revient à la Une comme un éventuel char auquel s’accrocher. Pour l’instant, après six jours de compétition, les sensations sont bonnes. Diego Botn et Iago Lpez Marra en 49er, Tmara Echegoyen et Paula Barcel en 49er FX et Jordi Xammar avec Nicols Rodrguez en 470 sont en pleine lutte pour le podium.

Echegoyen et Barcel se hissent à la deuxième place du classement après leur troisième journée de compétition dans laquelle ils ont signé un 13, 4 et 5. Ils ont 42 points après élimination. Ce samedi, ils disputeront les trois dernières manches avant la Medal Race de lundi. Elles sont à un point de l’or, désormais aux mains des Néerlandaises Annemiek Bekkering et Annette Duetz (41). Après les Espagnoles, ce sont les championnes olympiques actuelles de la classe, les Brésiliennes Martine Grael et Kahena Kunze (47 ans).

“Nous avons un classement très ouvert. Il reste trois régates, qui sont beaucoup de points, nous ne pouvons pas dormir. Je pense qu’il faut être conscient qu’il y a un haut niveau et beaucoup d’équipes avec des options de médailles. Nous devons faire notre travail pour trouver des options de médailles. Nous sommes conscients qu’il reste beaucoup de combats et à quel point nos adversaires sont bons », a déclaré le patron galicien.

Il reste trois régates, qui sont beaucoup de points, on ne peut pas dormir Tmara Echegoyen, patronne du 49er

En 49er, Diego Botn et Iago Lpez-Marra ils ont chuté à la troisième place du classement général après avoir fait un quinzième, un deuxième et un cinquième. Il leur reste également trois manches ce samedi avant de faire la coupe pour le combat pour les médailles. Le docntabro-galicien compte 34 points après l’écart, le même que les Britanniques Dylan Fletcher et Stuart Bithell, et le second, les Néo-Zélandais Peter Burling et Blair Tuke, champions olympiques de Ro.

Le retour du jour est venu de la main du 470 hommes avec Jordi Xammar et Nicols Rodrguez signant un 14 dans la première manche et une première place dans la seconde. Ils se hissent à la quatrième place (28 points) et ne sont qu’à un point du Top 3. Ils ont déjà cumulé six tests sur les 10 avant la Medal Race. Ce samedi est le jour de repos.

“Nous comprenons bien ce qui nous arrive et nous allons y remédier pour la seconde moitié du championnat. Il reste beaucoup de choses, nous sommes accros au combat et voulant continuer à nous battre et bien naviguer. Nous sommes bons, positifs. Nous y croyons. Nous n’avons pas eu un début facile mais nous sommes toujours en vie. On sait qu’on peut faire des premières places, qu’on a le niveau. Il est maintenant temps de penser à faire les quatre meilleures régates de notre vie », a déclaré Xammar.

Il est temps de faire les quatre meilleures régates de notre vie Jodri Xammar, patron du 470

Au contraire, Silvia Mas et Patricia Cantero n’ont pas eu une bonne journée avec le 470 féminin et ont clôturé la journée avec deux quinzièmes, ses deux pires résultats dans les six tours qu’ils ont disputés. Après avoir été écartés, ils sont en douzième position avec 47 points, loin derrière les Polonaises Agnieszka Skrzypulec et Jolanta Ogar, leaders du classement avec seulement 10 points.

Journée de repos en classe Finn, où Joan Cardona est deuxième.

Les Lasers Radial et Standard ont dit au revoir aux Jeux sans entrer dans la « Medal Race ».