Bougie | Jeux Olympiques : les médailles en voile devront attendre faute de vent

Le manque de vent a forcé reporter la Medal Race à ce mardi -Régate pour les médailles auxquelles participent les 10 meilleurs et quel double point- de 49er et 49er FX. Par conséquent, il y aura demain quatre courses par médaille : les courses 49er et les courses Finn et Nacra 17.

Dès le petit matin, la baie d’Enhosima s’est réveillée avec peu de vent, environ 3 nœuds, insuffisant pour pouvoir sortir sur le parcours pour concourir. Les premiers à être reportés ont été ceux des 470, qui devaient disputer les deux dernières manches avant leur Medal Race. Il y avait une prévision d’une tempête dans la région et l’espoir était qu’elle laisserait du vent. Mais finalement ce n’était pas comme ça et Tmara Echegoyen et Paula Barcel et Diego Botn et Iago Lpez Marra devront se battre pour la médaille un jour plus tard que prévu. Ils le feront le même jour que Joan Cardona en Finn et Florian Trittel et Tara Pacheco en Nacra 17.

Diego Botn et Iago Lpez Marra affronteront la Medal Race depuis la troisième place, à égalité pour l’argent et à quatre points de l’or avant le départ de la Medal Race. Et Tmara Echegoyen et Paula Barcel de la quatrième position, quatre points de bronze et sept d’argent et d’or. Ce dimanche était un jour de repos pour les deux classes.

Joan Cardona Il est troisième de classe Finn, deux points derrière l’argent et huit points au-dessus de la quatrième place. Florian Trittel et Tara Pacheco Ils partiront cinquièmes et pour monter sur le podium, ils devront remporter la médaille et attendre la décision des Australiens et des Allemands.