Bougie | Jeux Olympiques : l’Espagne, devant un grand horizon de médailles en voile

La voile est toujours l’un des sports qui, édition après édition olympique, figure dans les pools de médailles espagnols. Nous vivons dans un pays avec un littoral et de grands marins. En réalité, C’est la discipline la plus récompensée des Jeux avec 19 médailles : 13 or, 5 argent et 1 bronze. La « marine » espagnole de l’eau arrive prête à faire oublier la sécheresse de Ro 2016.

Les deux 470 et les deux 49er ont fait preuve d’une belle régularité lors du dernier cycle olympique, montant sur les podiums mondiaux et européens. Silvia Mas et Patricia Cantero sont championnes du monde 470 et Tmara Echegoyen et Paula Barcel, 49er. De plus, Joan Cardona, le dernier à obtenir la place olympique dans la classe Finn et le plus jeune, pourrait être la « couverture » de l’équipe. Le jeune homme arrive en tant que numéro 1 de sa classe, comme Jordi Xammar et Nicols Rodrguez en 470 et Tara Pacheco et Florian Trittel en Nacra 17.

“Depuis les Jeux de Rio, je suis assez obsédé par l’or olympique. J’ai fini par pleurer hier soir. Je n’étais pas fier de ce que j’avais fait et une épine m’a quitté. Maintenant pour Tokyo, je me sens beaucoup plus concentré. Je me suis préparé toute ma vie. Pas seulement cinq ans. Nous avons des options mais dans ce sport tout peut mal tourner très vite », confie prudemment Xammar.

Chaque jour de ces cinq années, nous avons pensé aux Jeux Nicols Rodrguez, membre d’équipage 470

“Chaque jour de ces cinq années, nous avons pensé aux Jeux et l’un des objectifs lorsque nous avons commencé était d’atteindre ce moment avec la possibilité de se battre pour les médailles. Nous l’avons montré. Donc être dans les piscines est une motivation”, ajoute-t-il Rodrguez, membre d’équipage du 470.

Modifications pour les Pars 2024

Les finalistes mondiaux des 49er, Iago Lpez Marra et Diego Botn, se sont également classés parmi les favoris. C’est sa deuxième expérience olympique. Ro ont été classés après n’avoir navigué ensemble qu’un an et demi. “Être là-bas était déjà un prix, mais nous étions des rookies. Cette fois, l’objectif est de se battre pour les médailles”, explique Diego Botn.

“J’espère que nous sommes très heureux car nous nous sommes qualifiés pour toutes les classes et cela n’a été réalisé que par l’Angleterre, nous et le Japon en tant qu’hôte. Il existe de nombreuses options de podium”, ajoute Lpez Marra.

C’est très technique et avec des vents et des courants très changeants, mais je ne sais pas ce que j’aime Silvia Mas, patronne du 470

« L’Espagne a une équipe incroyable, ajoute Silvia Mas, qui aime le parcours de régate d’Enhosima. “C’est très technique et avec des vents et des courants très changeants, mais je ne sais pas ce que j’aime là-dedans”, dit en riant le champion du monde 470. Aux prochains Jeux, cette classe sera mixte.

A Paris 2024, Finn disparaît également, c’est donc la dernière chance pour Cardona dans la classe qui convient le mieux à son physique. “Les options de médailles sont assez claires”, déclare sans ambages le vice-champion du monde.

Aujourd’hui, les classes RS brisent la glace : X masculin (Angel Granda) et féminin (Blanca Manchn revient à certains Jeux 17 ans plus tard), ainsi que Laser Radial (Cristina Pujol) et Laser Standard (Joel Rodriguez).