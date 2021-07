Bougie | Jeux Olympiques : ngel Granda se bat pour les médailles en RS : X

Angel Granda est devenu le premier classé espagnol à participer à la Medal Race aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le Canari participe au concours RS:X masculin grâce à sa dixième place. Blanca Manchn, en RS:X féminin, est restée aux portes après avoir terminé onzième. Après la dispute de la cinquième journée, Diego Botn et Iago Lpez Marra occupent les places d’argent à égalité de points avec l’or en 49er et Joan Cardona est également deuxième de la classe Finn.

Grand-mère, avec un (18) -7-8, il s’est hissé à la dixième place pour fermer le groupe restreint des dix marins qui joueront les médailles samedi avec une prévision de vent moindre, ce qui lui profite en raison de son manque de poids. “Dans la Medal Race, il y aura moins de vent donc le but est de la gagner.” Ses débuts olympiques se sont déroulés avec un 2-3 qui lui permettent de prétendre à ce résultat.

Dans la Medal Race il y aura moins de vent donc le but est de la gagner ngel Granda, RS : véliplanchiste X

Blanca Manchn a gagné deux places, mais il lui en a fallu trois pour se qualifier pour la lutte pour les médailles. La sévillane, qui est revenue à certains Jeux 17 ans plus tard, a accusé la récente blessure au pied avec les conditions de vent d’Enhosima ces jours-ci. “C’était mon pire cauchemar que ce vent a fait pendant tous les Jeux Olympiques et il a, tout sauf le premier jour. je le savais le pied n’était pas préparé à ça et j’ai absolument tout donné. Beaucoup de douleur, mais je ne voulais pas partir sans au moins profiter de la voile étant la dernière régate olympique de la classe et étant sûrement mes derniers Jeux”, avoué.

Plaques temporaires

Les 49ers ont disputé deux courses ce jeudi. Diego Botn et Iago Lpez Marra ont signé un 5 et un 12 qui les maintiennent en position de médaille d’argent et à égalité avec le Les Britanniques en plein milieu de leur calendrier.

Joan Cardona a encore quatre régates en classe Finn – ce vendredi est un jour de repos – et n’a qu’un point de retard sur l’or. L’Espagnol, qui est le benjamin de l’équipe espagnole et de sa classe (22 ans), reste ferme et ce jeudi il a signé une deuxième et une troisième place.

Dans Nacra 17, Tara Pacheco et Florian Trittel ont tiré la vitesse aujourd’hui à la poupe, leur point fort, pour remonter d’une place au classement et sixième rang à égalité avec les cinquièmes.

En 470mauvaise journée pour Jordi Xammar et Nico Rodrguez qui descendent de la troisième à la septième place après avoir signé une huitième et une cinquième place. Ils n’ont que quatre régates sur dix. En 470 femmes, excellent retour de Silvia Mas et Patricia Cantero, qu’avec un tiers et un sixième passer de 16 à 7.

Et cette cinquième journée de navigation a aussi été la avant-dernière des régates pour la classe Laser que ce vendredi décide le passage à la Medal Race. En norme laser, le Canarien Joel Rodriguez, avec une neuvième et une dixième place, se situe quinzième au général. En radial, le catalan Cristina Pujol clôture la journée en position 25 après un 30- (33).

RS : X Men (12 régates de 12 + Medal Race)

1.- NED Kiran Badloe : 5-7-1-1- (DSQ 26) -5-2-4-1-5-1-1 = 33 pts

2.- FRA Thomas Goyard : (13) -5-3-13-1-1-3-6-7-1-9-3 = 52 m

I3.- TA Mattia Carboni : 4-2-4-8-2-2-8- (13) -4 -8-3-9 = 54 m

…

10.- ESP ngel Granda : 2-3-13-14-12-15-15-9-10- (18) -7-8 = 108 m

RS : X Femmes (12 régates de 12 + Medal Race)

1.- CHI Yunxiu Lu : 2-9- (25) -2-2-1-4-2-1-2-3-2 = 30 m

2.- GBR Emma Wilson : 5-2-6-1-4-2-1-1- (UFD 28) -6-1-5 = 34 m

3.- FRA Charline Picon : 1-6-2- (9) -1-4-2-3-6-3-2-6 = 36 pts

…

11.- ESP Blanca Manchn : 7-7-12-14-13- (16) -14-9-14-14-10-10 = 124 m

49er (6 régates de 12 + Médaille)

1.- GBR Fletcher / Bithell : 2-8-4-1- (14) -3 = 18 pts

2.- Bouton ESP / L-Marra : 5-1-2-5-5- (12) = 18 m

3.- DEN Warrer / Precht-Jensen : 6-5- (10) -3-1-5 = 20 pts

Finn (6 régates de 10 + Médaille)

1.- GBR Giles Scott : (9) -9-1-1-1-1 = 13 pts

3.- ESP Joan Cardona : 3-3 – (5) -3-2-3 = 14 pts

3.- HUN Zsombor Berecz : 2-2- (9) -4-6-7 = 21 pts

Nacra 17 (6 régates de 12 + Médaille)

1.- ITA Tita / Banti : 1-3-1-2- (5) -1 = 8 m

2.- GBR Gimson / Burnet : (7) -5-2-1-1-2 = 11 m

3.- GER Kohlhoff / Stuhlemmer : 5-1-7-3-3- (11) = 19 m

…

6.- ESP Pacheco / Trittel : 4-6-6- (10) -6-3 = 25 pts

470 Femmes (4 régates de 10 + Médaille)

1.- POL Skrzpulec / Ogar : 1-1-2- (5) – = 4 pts

2.- GBR Mills / McIntyre : 4-3- (7) -1 = 8 pts

3.- FRA : Lecointre / Retornaz : 3-2-4- (7) = 9 m

…

7 ESP Mas / Cantero : 12- (13) -3-6 = 20 pts

470 Hommes (4 régates de 10 + Médaille)

1.- AUS Belcher / Ryan : 2- (5) -1-1 = 4 pts

2.- GBR Patience / Grube : 3- (8) -2-4 = 9 m

3.- SWE Dahlberg / Bergstrom : 1- (15) -8-5 = 14 pts

…

7.- ESP Xammar / Rodríguez : (10) -1-10-6 = 17 pts

Laser Standard (8 régates de 10 + Médaille)

1.- AUS Matthew Wearn: 17- (28) -2-4-2-2-1-1 = 29

2.- CYP Pavlos Kontides : 4-7-5-1-20-1- (DNF 36) -6 = 44 pts

3.- NOR Hermann Tomasgaard : 3- (18) -15-2-6-8-10-5 = 49 m

…

15.- ESP Joel Rodríguez : 21-4-23-13-9- (25) -9-10 = 89 pts

Laser Radial (8 régates de 10 + Médaille)

1.- DEN Anne Marie Rindom : 6-5-3- (13) -4-4-2-1 = 25 m

2.- FIN Tuula Tenkanen : 9-6-14- (33) -5-3-6-3 = 46 m.

3.- SWE Josefin Olsson : (34) -15-8-4-1-6-4-9 = 47 pts

…

25.- ESP Cristina Pujol : 1-23-23-28-24-26-30- (33) = 155 pts