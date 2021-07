Bougie | Jeux Olympiques : Rouler dans des tentes et des gilets de glace : comment les marins ont préparé l’acclimatation à la chaleur

L’humidité et la chaleur extrême de Tokyo niché dans une tente Decathlon et à l’intérieur d’un ou deux marins faisant du cardio sur le rouleau à des températures autour de 35 degrés et avec 80% d’humidité. Une folie? Plutôt un génie.

La plupart des classes olympiques qui concourent à Tokyo -L’Espagne a atteint la qualification complète à 10- a eu sa base d’opérations dans le CEAR de Santander pour préparer cette nomination. Là jees conditions d’humidité et de chaleur sont loin de celles que l’on retrouvera à Enhosima, le site olympique de voile, dès ce dimanche. C’est pourquoi une équipe pluridisciplinaire de la RFEV a conçu ce dispositif comme a priori simple et efficace. Ils utilisent un appareil de chauffage, un humidificateur et un capteur de température.

“On parle des Jeux les plus chauds de l’histoire avec une humidité de près de 80% et des pics de température entre 30-32 degrés”, explique Carles Tur, préparateur physique RFEV et l’un des concepteurs du plan d’acclimatation de l’équipe avec le Dr Mari Carmen Vaz et les physiothérapeutes Luis et Marina Morales.

Comment cela affecte le cerveau

Ils ont pris bonne note du Test event qui s’est tenu à Enhosima les années précédentes. “Nous avons fait des contrôles de température aux athlètes pour voir qui ces conditions affectaient le plus leur performance. Ils ont pris des pilules qui pendant une journée ont enregistré leur température et avec toutes ces données nous avons planifié l’acclimatation deux mois avant le rendez-vous”, explique le docteur Vaz. . « Je me souviens d’une régate dans ces conditions chaudes et humides en 2019 et je suis arrivée désorientée à l’une des bouées », se souvient Silvia Mas, marraine du 470 féminin.

Parce que la voile est un sport de cognition, puisqu’il faut prendre des décisions rapides, être conscient des rivaux, du rôle du vent… « Et si le cerveau se déshydrate, la partie cognitive est diminuée. Pour un athlète bien arriver aux régates est essentiel car le cerveau représente 2% du poids corporel, mais consomme 20% des ressources énergétiques au niveau de l’oxygène et des nutriments. se souvient Tur.

Ils ont individualisé la durée de l’exercice à l’intérieur du magasin, en plus de la chaleur et de l’humidité avec chacun. Et ils l’ont fait progressivement. Ils ont commencé pendant 25-30 minutes et ont atteint 60-70 et avec une chaleur de 38 degrés.

A la maison, ils ont continué le travail d’acclimatation. De nombreux marins ont acheté un capteur et placé des humidificateurs qui atteignaient 80% dans leurs bains. et augmenter la température avec des radiateurs. “Ça a été dur”, reconnaît Nicols Rodríguez, équipier du 470. “Mais maintenant je peux tenir plus longtemps. Nous sommes exposés au soleil pendant tellement d’heures que c’était nécessaire.”

Hydratation, clé

Tous les matins leur degré d’hydratation est mesuré par un test d’urine et une boisson individualisée est préparée à base de celui-ci, dans un format granité avec tout ce dont ils ont besoin pour une hydratation parfaite. En plaisantant ils l’appellent “le mojito”. Ils ont également réalisé un test pour déterminer la perte de sodium à travers des patchs qui absorbent la sueur et ainsi pouvoir individualiser la quantité de minéral dans chaque boisson ingérée. C’est le minéral le plus important car c’est celui qui retient le plus le liquide avec le corps humain.

Le Dr Vaz et le kiné Luis Morales préparent les boissons personnalisées.

Quand ils font de la voile, ils utilisent des serviettes congelées pour se rafraîchir et entre les manches ils ont fourni des parapluies aux bateaux. Lorsqu’ils atteignent la terre ou avant de sortir en mer, ils portent des gilets de glace.

Iago Lpez Marra, avec le gilet de glace.RFEV

Une bonne hydratation aide à prévenir les blessures Luis Morales, kinésithérapeute RFEV.

“L’hydratation n’est pas seulement la clé de la performance mais aussi de votre santé”, explique Luis Morales, kinésithérapeute RFEV. « Une bonne hydratation aide à prévenir les blessures », explique-t-il. Pour cela, Ils leur recommandent de boire entre 4 et 6 litres d’eau par jour. Et face à la chaleur, les marins exigent plus que jamais des soins de physiothérapie à froid. « Les appareils de froid et de compression favorisent la circulation sanguine et ont également un effet analgésique. De plus, ils les massent également avec de la glace. Tout cela est un travail invisible sans lequel il serait très difficile de se qualifier pour une médaille.