Boulder Dash Deluxe se fraye un chemin sur Switch cette semaine

Boulder Dash, le classique d’Atari de 1984 qui a été porté sur à peu près toutes les plates-formes sous le soleil au fil des ans (ainsi que quelques vingt-deux suites et refontes, y compris Boulder Dash-XL 3D sur la 3DS), est sur le point de frapper Switch this Vendredi sous la forme de Boulder Dash Deluxe.

Cette toute nouvelle version du casse-tête de labyrinthe séminal voit le retour d’un Rockford plutôt différent, alors qu’il se fraie un chemin à travers une tonne de nouveaux niveaux répartis dans un tas de mondes flambant neufs, dont un conçu par le créateur original de Boulder Dash, Peter Liepa, rien de moins.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, cette nouvelle édition met à jour le style graphique, donnant aux choses une ambiance plus brillante (bien que nous nous réservions de juger si c’est «mieux» ou non), mais semble toujours, plus ou moins, présenter exactement la même action addictive de collecte de pierres précieuses à la base. Le jeu est également livré avec la version originale de 1984, vous pouvez donc revivre des souvenirs d’enfance perdus depuis longtemps si vous ne vous souciez pas du nouveau look. Cependant, si votre enfance remonte au début des années 1980, vous devriez probablement être très prudent lorsque vous jouez, car vous êtes bien trop vieux pour jouer à des jeux vidéo. Le Telegraph l’a dit.

Il semble certainement y avoir beaucoup de contenu dans lequel se concentrer ici, comme le communiqué de presse officiel continue en énumérant intégralement :

• 180 niveaux inédits avec des fonctionnalités avancées !

• Comprend 20 niveaux de la version originale de 1984 de Boulder Dash

• 9 mondes passionnants et flambant neufs avec des graphismes haut de gamme, ayant leurs propres textures uniques, allez à la mer de Macmarnua ou au château d’Urath – ou remontez dans le temps jusqu’au monde classique de 1984 avec ses grottes

• 15 nouveaux adversaires spéciaux comme Octopus, Shark Polar Bear et Snow Tiger garderont votre esprit agile et vous sur vos gardes.

• The Liepa World, un monde premium de la légende du jeu vidéo Peter Liepa qui est revenu au jeu qu’il a créé il y a 35 ans avec 20 des niveaux les plus époustouflants à ce jour !

• Personnalisation complète de votre personnage de jeu Rockford™, par exemple chemise, pantalon, chaussures, lunettes, couvre-chef, cheveux et poils du visage

Il existe également un mode multijoueur en ligne à suivre dans une mise à jour, selon le site Web du jeu.

Boulder Dash Deluxe débarque sur Switch ce jeudi 9 septembre et vous coûtera 129900 gemmes, soit 12,99 £ en argent réel.

Allez-vous vous procurer Boulder Dash Deluxe cette semaine ? Vous aimez le nouveau look funky de Rockford ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.