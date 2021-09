Boule de cristal BFW : à quoi pourrait ressembler le « Champagne XI » du Bayern Munich avec Marcel Sabitzer

L’ajout tardif de Marcel Sabitzer au Bayern Munich, l’émergence de Jamal Musiala en tant que meilleur ailier de l’équipe et les performances toujours solides de Niklas Süle ont créé des choix très intéressants pour le manager Julian Nagelsmann alors qu’il cherche comment utiliser au mieux ce qui est maintenant extrêmement équipe forte.

Nous avons examiné comment les choses pourraient fonctionner, y compris quelques points de vue sur ce que nous ferions (d’accord !) se produira réellement.

Perspectives BFW

Il semble que Serge Gnabry, Leroy Sane et Kingsley Coman aient tous la préférence à l’aile malgré les montagnes russes qu’ils font subir aux fans chaque semaine.

Cela ne fait aucun doute.

Cependant, tous les trois ont lutté puissamment avec leur cohérence et leur production. Je ne dis pas que ce XI va arriver (je pense honnêtement que Gnabry et Sane devront probablement échouer hors du XI), seulement que si Nagelsmann veut obtenir ses paris XI joueurs sur le terrain pour un “Champagne” jeu, alors il pourrait vouloir considérer les réflexions d’un idiot écrivant pour BFW.

Le Champagne XI de BFW pour un 4-2-3-1

Vous verrez également que je suis allé avec le couple de défenseurs centraux – quelque peu – controversé de Niklas Süle et Lucas Hernandez contre Dayot Upamecano. À ce stade, je pense que Süle et Hernandez sont plus proches des « produits finis » et sont juste un peu meilleurs. Une autre sélection pas si controversée est Jamal Musiala commençant à l’aile. J’aboie à ce sujet depuis la saison dernière, mais Musiala est l’ailier le plus percutant de l’équipe. Le jeune capture essentiellement les meilleures qualités des trois autres ailiers et les fait tous rouler en un seul joueur.

Encore une fois, il ne s’agit que de quelques idiots pour un blog, mais je veux le XI qui me donne les meilleures chances de gagner et je veux que ces joueurs XI travaillent ensemble.

Et si, cependant, Nagelsmann tirait la corde sur une nouvelle formation qui correspond plus à son style de jeu ? Voyons à quoi cela pourrait ressembler.

Nagelsmann a souvent utilisé un 3-4-2-1… et ne savez-vous pas qu’il a le personnel pour jouer de cette façon maintenant.

La supposition de BFW sur la façon dont Nagelsmann utiliserait un 3-4-2-1 Champagne XI

Dans cette formation, quelques échanges clés se produisent :

Upamecano entre dans la mêlée en tant que troisième défenseur central et remplace Jamal Musiala. C’est une coupure méchante, mais pas une qui s’est produite à la légère. Dans cette formation, Musiala peut être utilisé comme remplaçant de changement d’allure dans un match “Champagne”. Josip Stanisic remplace Benjamin Pavard. Stanisic est en grande partie un produit qui n’a pas fait ses preuves, mais semble correspondre un peu mieux au rôle d’ailier arrière que Pavard en raison de son aisance à avancer. Maintenant, certes, nous avons besoin de voir beaucoup plus de Stanisic avant qu’il puisse vraiment être considéré pour un rôle dans un potentiel “Champagne XI” … mais il y avait un jeune arrière gauche inexpérimenté seulement quelques années, qui a joué un rôle clé en aidant son équipe à remporter un titre en Ligue des champions : Alphonso Davies. Stanisic n’est pas aussi électrique que Davies, mais ses premières performances pourraient même être meilleures que celles de Davies lors de la campagne 2019/2020 – et celles-ci étaient bonnes aussi !

Des choses plus folles sont arrivées, non ?

Quoi qu’il en soit, si vous me mettez un pistolet sur la tête (s’il vous plaît ne le faites pas après avoir lu ceci!)

Le Champagne XI prévu du Bayern Munich

Ennuyeux, hein ? Oui, je ne peux pas imaginer mettre des joueurs de XI là-bas et Musiala, Süle ou Sabitzer ne pas être inclus, mais je prédis que c’est ce qui se passe (sauf blessures).