Bouledogue français aux narines obstruées a besoin d’une intervention chirurgicale qui changera sa vie afin de trouver pour toujours | Nature | Nouvelles

Winston, un bouledogue français de deux ans, est actuellement accueilli par Laura Baker et son partenaire Sam Jukes à Pontefract, dans le Yorkshire. Cependant, lors de vacances en famille à Cornwall plus tôt cette année, le couple a remarqué que le chiot avait du mal à respirer plus que d’habitude, malgré le fait qu’il le gardait au frais pendant les journées chaudes.

Après avoir consulté un spécialiste ORL, on a vite découvert que Winston était incapable de respirer par le nez.

Cependant, Winston a du temps contre lui pour que l’opération soit terminée avant que le chirurgien ne prenne sa retraite plus tard ce mois-ci, qui a opéré avec succès un autre Frenchie il y a quelques années.

Une page GoFundMe a été créée par la mère de Laura, Rachel Baker, pour aider à collecter les 2 000 £ pour la chirurgie.

L’appel écrit par Rachel sur la page se lit comme suit : “En tant que sauvetage, nous ne laisserons pas ce garçon être adopté sans qu’il subisse cette opération, car cela affecte sa vie au quotidien !

“Je sais que cela a été une autre année difficile et nous demandons beaucoup, mais s’il vous plaît, si vous pouvez simplement faire un don de 1 £, cela aidera vraiment !

“Chaque centime compte et cela donnera à ce beau garçon une bien meilleure qualité de vie, il pourra faire de belles promenades et jouer sans avoir du mal à respirer.”

Rachel, une bénévole de l’association caritative pour chiens Northern Rose Boxer Rescue, a été informée pour la première fois que Winston avait besoin d’un foyer pour toujours lorsqu’il a été amené au refuge il y a plus de trois mois.

Fondée par Gail Hall il y a plus de dix ans, l’organisation à but non lucratif se consacre au sauvetage et à l’accueil des chiens Boxer principalement purs et croisés, bien qu’ils se soient récemment étendus au sauvetage des bouledogues français et des carlins.