Bouleversé, un candidat texan soutenu par Trump perd la course au Congrès ⋆ .

Mardi était le jour des élections dans une course spéciale pour choisir un successeur au représentant Ron Wright dans le sixième district du Congrès du Texas. Wright est mort du coronavirus de Wuhan.

Les candidats étaient la veuve de Wright, Susan Wright, et le représentant de l’État du Texas, Jake Ellzey. Tous deux sont des républicains conservateurs.

Susan Wright était la favorite et la leader dans les sondages. Elle a remporté le plus de voix à la primaire, au cours de laquelle Ellzey a à peine terminé deuxième, à seulement 354 voix devant la principale démocrate. De plus, Wright avait l’aval de l’ancien président Trump.

Mais Ellzey a remporté la course par une marge de 53-47.

Comment a-t-il fait? Cela a dû aider qu’Ellzey ait le soutien des principaux républicains du Texas. Parmi eux se trouvaient l’ancien gouverneur Rick Perry, le représentant Dan Crenshaw et Joe Barton qui ont représenté le district à Washington jusqu’à ce qu’un scandale sexuel le force à partir. Cependant, le sénateur Ted Cruz a approuvé Wright.

Ellzey est diplômé de l’Académie navale, il a servi comme pilote de chasse, faisant des tournées en Afghanistan et en Irak. De 2012 à 2018, il a été commissaire de la Texas Veterans Commission. Il a été élu à la législature de l’État l’année dernière. En 2018, il a couru une course serrée contre Ron Wright pour le même siège à la Chambre qu’il a remporté cette fois-ci.

Bien que Trump ait soutenu son adversaire, Ellzey ne s’est pas présenté comme un candidat anti-Trump. Même ainsi, le fait qu’il ait remporté une victoire bouleversée sur le candidat soutenu par Trump peut être considéré comme la preuve que l’influence de l’ex-président parmi les républicains diminue, du moins dans ce district particulier du Texas.

L’équipe de Trump ne le voit pas de cette façon. Il reproche au Club pour la croissance d’avoir incité Trump à soutenir un candidat à faible énergie contre un électeur éprouvé.

Je dois également noter qu’il n’y avait pas de démocrate dans la course au second tour. De nombreux démocrates sont simplement restés à la maison – le taux de participation à cette élection est la moitié de ce qu’il était pour la primaire. Cependant, certains démocrates ont voté, et il est probable qu’Ellzey s’en soit mieux tiré que Wright avec cette cohorte.

Mais Mark Davis, un animateur de talk-show conservateur à Dallas a déclaré :

La base de Trump dans le district 6 a prêté peu d’attention au fait que Susan a obtenu son approbation. Ils savent que Trump n’avait aucune familiarité avec elle et aucune familiarité avec cette race.

Lorsque, pour une raison quelconque, la base Trump accorde peu d’attention à une approbation de Trump, c’est la preuve d’une perte d’influence.

Le sixième district comprend les banlieues de Dallas/Fort Worth. Les approbations de Trump ont probablement une plus grande valeur dans les districts plus ruraux. Mais tout signe de déclin de l’influence de Trump parmi les électeurs républicains a une certaine signification et, de mon point de vue, est une bonne nouvelle.