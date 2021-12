Bouleversements potentiels de la BFC, Brian Kelly à LSU, Deron Williams parle de boxe

Russillo est rejoint par Booger McFarland d’ESPN pour discuter du déménagement de Brian Kelly à LSU et faire quelques choix pour le week-end de championnat de la BFC (0:59). Ensuite, Ryen s’entretient avec le triple All-Star de la NBA Deron Williams à propos de son prochain combat contre Frank Gore ainsi que de son passage avec les Jazz and the Nets (24:57). Enfin, Ryen, Ceruti et Kyle discutent brièvement de la succession de HBO, avant de répondre à quelques questions sur Life Advice soumises par les auditeurs (40:52).

Hôte : Ryen Russillo

Invités : Booger McFarland et Deron Williams

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / RSS