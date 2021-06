Boullier: le changement de date du GP de France est un “gros problème”

in

Eric Boullier, directeur général du Grand Prix de France, a déclaré qu’avancer d’une semaine était un “gros problème” pour l’événement.

La course au Paul Ricard n’a pas eu lieu la saison dernière en raison de la pandémie mondiale, mais ne subira pas à nouveau le même sort cette fois-ci.

On ne peut pas en dire autant du Grand Prix du Canada, qui a été annulé et remplacé par le Grand Prix de Turquie, qui a également fini par être annulé.

Ces annulations ont provoqué un remaniement du calendrier et, dans le cadre de celui-ci, le Grand Prix de France se déroulera désormais une semaine plus tôt que prévu initialement, suivi d’un programme double en Autriche.

Il ne s’agit peut-être que d’une semaine de différence, mais Boullier dit que réagir à cela était loin d’être facile.

«C’était un gros problème. Vous ne pouvez pas tout préparer pour un Grand Prix en trois jours », a-t-il déclaré. Motorsport.com.

« Pendant le Grand Prix, 1 200 personnes travaillent. Ils avaient déjà réservé pour travailler pour nous cette semaine-là. Ensuite, si vous changez la date six semaines avant la course, ils doivent tous changer leurs plans.

« Ensuite, il y a les spectateurs. Tout le monde avait déjà réservé son vol, son voyage en train, son hébergement, etc., et ils ont également dû tout changer. C’est donc un défi.

« À la demande de la F1, nous avons été avancés d’une semaine, perdant 20 % des spectateurs. Cependant, ces billets ont été immédiatement revendus.

Suite à la réorganisation du calendrier du Championnat du Monde de Formule 1, le Grand Prix de France de Formule 1 a été déplacé aux 18, 19 et 20 juin. Les billets déjà réservés restent valables pour ces nouvelles dates.#FrenchGP #SummerRace #Motorsport pic.twitter.com/f0coviQShz — Grand Prix de France F1 (@GPFranceF1) 14 mai 2021

Non seulement la course se déroulera cette année, mais il y aura également un certain nombre de fans présents, avec 15 000 participants au cours du week-end.

Les restrictions en France signifient que les rassemblements de masse de plus de 5 000 personnes ne sont pas autorisés, mais le lieu a contourné cela en créant trois bulles distinctes pour les fans, chaque groupe se trouvant dans des zones différentes.

“Chaque bulle est complètement indépendante”, a ajouté Boullier.

« Ils ont leurs propres portes d’entrée, leurs propres places de parking. Personne ne gêne quelqu’un d’une autre bulle.

« Nous sommes le premier grand événement en France. Vous avez Roland Garros et le Festival de Cannes, mais avec 15 000 spectateurs, c’est le plus gros événement à ce jour. Ça fait du bien d’être de retour.”

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !