Bouna Sarr a toujours l’intention de rester au Bayern Munich malgré les offres

L’arrière droit du Bayern Munich, rarement utilisé, Bouna Sarr a reçu plusieurs offres pour quitter le club. Sarr, cependant, n’a toujours aucun intérêt à faire – principalement parce qu’il ne veut pas risquer d’avoir à subir une baisse de salaire.

Selon un rapport de Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), les parties intéressées d’Italie et de France exigeraient de Sarr une réduction de salaire pour faciliter un transfert. Nous avions déjà entendu dire que le Bayern Munich avait présenté des offres pour Sarr et qu’il n’était pas intéressé à déménager.

Maintenant, cependant, on peut dire qu’à moins qu’un autre club ne soit disposé à augmenter son salaire, le Français va probablement terminer son contrat en Bavière – qu’il entre sur le terrain ou non :

Bouna Sarr gagne environ 2,5 millions d’euros/an au FC Bayern. Malgré les parties intéressées d’Italie et de France, Sarr ne veut pas partir, car il ne gagnerait pas autant. De plus, la probabilité de gagner des titres est beaucoup plus élevée à Munich [Bild] pic.twitter.com/M0mPVLsrNt

