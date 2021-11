Bouna Sarr est toujours déterminé à rester avec le Bayern Munich malgré aucun espoir de temps de jeu constant

Le Bayern Munich aurait de nouveau fait du poste d’arrière droit une priorité, mais a du mal à générer des fonds supplémentaires par Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia) pour sortir et trouver un bon candidat.

L’un des obstacles à la progression est que le club compte actuellement trois joueurs qui verrouillent le tableau de profondeur à la position de Benjamin Pavard, Josip Stanisic et Bouna Sarr. De plus, deux autres joueurs (Niklas Sule et Joshua Kimmich) sont sacrément bons là-bas également en cas de besoin.

En particulier, Sarr semble être une épine majeure dans le pied du Bayern Munich alors qu’il cherche à trouver une solution permanente pour éventuellement prendre le relais à l’arrière droit. Sarr, bien sûr, est surpayé et n’est pas disposé à accepter une réduction de salaire pour passer à une autre équipe. En termes simples, personne – à ce jour – ne semble même quelque peu disposé à envisager de prendre Sarr à son salaire actuel.

Le remords de l’acheteur est réel.

Sarr aimerait être au Bayern Munich et se contenterait de rester – même s’il n’aura probablement jamais de temps de jeu sérieux.

Fait intéressant, la poursuite à nouveau chaude d’un arrière droit est curieuse. Julian Nagelsmann continue d’avancer vers une formation à trois, ce qui pourrait changer la dynamique de ce que le Bayern Munich veut et a besoin pour le poste de toute façon.

Quoi qu’il en soit, le Bayern Munich devrait simplement oublier d’essayer de convaincre Sarr de s’enfuir. Il a un trop bon boulot pour abandonner jusqu’en 2024.