Bouna Sarr et Marc Roca seront évalués dans les semaines à venir au Bayern Munich

Plus tôt dans la journée, nous avons eu connaissance des dernières nouvelles concernant les prochaines discussions sur les contrats qui auront lieu entre le Bayern Munich et plusieurs joueurs de la liste.

Pour les nouveaux joueurs comme Bouna Sarr et Marc Roca, cependant, les Bavarois regarderont de près pour voir si le club devrait les conserver ou passer à autre chose. Pour Sarr et Roca, la saison 2020/2021 a été décevante car les deux n’ont pas réussi à impressionner le manager actuel Hansi Flick.

Julian Nagelsmann prendra le relais de Flick en juillet, mais les cuivres du Bayern Munich pourraient être en bonne voie de prendre une décision à la fois sur Sarr et Roca d’ici là, par botteur (capturé par Abendzeitung):

Selon un rapport de «kicker», (Roca et Sarr) sont scrutés par les responsables. Selon ce rapport, le directeur sportif Hasan Salihamidzic et Oliver Kahn, président du comité en 2022, procéderont à une analyse approfondie de l’équipe après la fin de la saison, dans laquelle Roca et Sarr seront également examinés de plus près.

Sarr et Roca n’ont pas eu beaucoup d’opportunités sous Flick, mais n’ont pas été impressionnés par son propre temps de jeu respectif. Flick a des normes et des attentes élevées pour chaque poste et il a été largement admis que chaque joueur était déficient d’une manière ou d’une autre aux yeux de Flick:

La question de savoir si le FC Bayern lâchera vraiment les deux, semble cependant ouverte. A Jérôme Boateng et David Alaba, deux départs fixes ont déjà été effectués et les contrats de Javi Martínez, Douglas Costa et Tiago Dantas s’épuisent et ne seront probablement pas prolongés. Eric Maxim Choupo-Moting, dont le contrat expire également fin juin, s’est cependant probablement recommandé de continuer.

Sarr et Roca sont tous deux considérés comme des joueurs de profondeur à ce stade et il a été dit que le Bayern Munich est activement sur le marché pour des solutions de profondeur supplémentaires à l’arrière droit et au milieu de terrain central.

Il a déjà été rapporté que Sarr voulait partir, tandis que Roca voulait rester et faire ses preuves. Quoi qu’il arrive, les joueurs devraient connaître définitivement leur avenir respectif sous peu.