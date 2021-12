Bouna Sarr raconte comment il s’est retrouvé au Bayern Munich, déplore ses blessures

L’arrière droit du Bayern Munich, rarement utilisé, Bouna Sarr a été l’un des pick-up les plus controversés du directeur sportif Hasan « Brazzo » Salihamidzic, mais le vétéran a expliqué comment tout cela s’est passé.

« Nous avons affronté le Bayern en amical. Le lendemain, un analyste marseillais m’a dit que de nombreux officiels du Bayern étaient à ses côtés dans les tribunes, et qu’ils m’aimaient bien. Cinq ou six jours avant la fermeture de la fenêtre, j’étais aux prises avec une blessure », a déclaré Sarr à L’Equipe (tel que capturé par @iMiaSanMia). « Mon agent m’a appelé et m’a dit : ‘Êtes-vous en mesure de passer un examen médical ?’ — Je lui ai demandé : ‘Oui, pourquoi ?’ — il a dit : « Le Bayern te veut » — je venais de me réveiller. J’ai raccroché le téléphone puis l’ai rappelé après quelques minutes et lui ai dit : « Attendez, qu’avez-vous dit ? Bayern ?!’ Ensuite, tout s’est passé rapidement. J’ai signé le dernier jour de la fenêtre. J’avais peur que Marseille ne bloque le déménagement, mais après 5 ans là-bas, c’était gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour Marseille, c’est aussi précieux quand un de leurs joueurs va au Bayern.

À partir de là, cependant, les choses n’ont pas fonctionné – et Sarr attribue certaines de ses difficultés à une blessure au genou qu’il a gardée secrète.

« Benji (Pavard) s’est ensuite blessé. Les gens ne savaient pas que je jouais en ayant des problèmes de genoux, je jouais avec des analgésiques. Avant le match contre Dortmund, je me suis blessé à l’entraînement, il n’y avait pas d’autre arrière droit, je devais jouer malgré la douleur », a déclaré Sarr. « J’ai joué un match très moyen. Nous avons gagné 3-2. Je me suis dit : « Qu’est-ce que je vais faire ? Je n’étais pas bien aujourd’hui, j’ai toujours mal au genou, que va-t-il se passer maintenant ?’ Deux jours après, un des assistants de Didier Deschamps m’a appelé et m’a dit de les rejoindre. Johannes, qui est en charge du personnel au Bayern, m’a dit que les médecins du club me déconseilleraient de rejoindre l’équipe nationale. L’équipe de France appelait, mais les médecins du Bayern hésitaient. J’ai fait mes valises et j’étais prêt à partir pour la France. À l’aéroport, le médecin de l’équipe nationale m’a appelé et m’a dit que ce n’était pas une bonne idée pour moi de voyager. Les médecins du Bayern avaient raison, c’était risqué. J’ai dû oublier ça et je me suis à nouveau concentré sur le Bayern. Mais ce qui s’est passé a affecté ma saison.

À travers tout cela, cependant, Sarr a l’intention de rester à Munich.

« Je n’ai jamais pensé à partir. J’évaluerai la situation avec le club cet été. Pour moi, ma blessure la saison dernière m’a affecté. Le Bayern est un grand club, il faut toujours être au top. Le Bayern ne m’a pas signé pour rien », a déclaré Sarr.