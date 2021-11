Bourgeons volumineux avec un excellent son

Lentement mais sûrement, les entreprises audio professionnelles commencent à prendre au sérieux les produits axés sur le consommateur. Shure est peut-être l’une des sociétés les plus connues. Alors que le nom Shure était autrefois inconnu de ceux qui n’avaient pas mis les pieds dans un studio de musique, de nos jours, Shure fabrique toutes sortes de produits de consommation et de prosommation. Les derniers en date sont les nouveaux écouteurs Shure Aonic Free.

Les écouteurs Shure Aonic Free sont peut-être destinés aux consommateurs, mais ce ne sont pas des AirPod. Les écouteurs sont gros et lourds, avec un accent sur la qualité audio. Mais Shure atteint-il son objectif en proposant des écouteurs haut de gamme au grand public ? Je les ai testés pour le savoir.

Conception des écouteurs Shure Aonic Free

Shure ne s’excuse pas pour la conception de ces écouteurs. Ils sont gros, encombrants et l’étui de chargement peut ne pas tenir dans votre poche. Les écouteurs eux-mêmes ont une sorte de conception à plusieurs niveaux avec un bras qui s’étend dans vos oreilles, attaché à un module massif qui brandit le logo Shure et un bouton pour la lecture et les commandes de volume.

Shure Aonic Free Design Source de l’image : Christian de Looper pour .

Ils ne sont pas forcément moches, mais je n’aime pas l’aspect général des écouteurs. Il est clair qu’ils sont construits à partir de matériaux de qualité supérieure, mais dans un monde avec les AirPods Pro et le nouveau Beats Fit Pro, le look est un peu… beaucoup. Bien sûr, ces bourgeons ciblent un marché légèrement différent de ces autres options, mais ils sont quand même assez gros.

L’étui de charge continue la tendance du volume – c’est assez énorme. Il mesure environ 3,5 pouces de large, 2 pouces de haut et un peu plus d’un pouce d’épaisseur. Il rentre dans mes poches, mais il peut certainement être ressenti là-bas. Le boîtier s’ouvre par le haut et dispose d’un port USB-C pour le chargement.

Shure Aonic Free In Case Source de l’image : Christian de Looper pour .

Dans la boîte, outre les écouteurs et l’étui de charge, vous trouverez quelques paires d’embouts en mousse supplémentaires et un câble de charge USB-C. C’est à peu près tout ce dont vous aurez besoin ici.

En général, je peux tolérer la conception des écouteurs Aonic Free, mais ils sont beaucoup plus gros que la plupart des concurrents.

Fonctionnalités et batterie Shure Aonic Free

Apple a mené la charge en ce qui concerne les fonctionnalités des écouteurs. Les écouteurs Shure Aonic Free ne sont pas dépourvus de fonctionnalités, mais ils ne sont pas non plus emballés. Ils fonctionnent en tandem avec l’application ShurePlus Play, qui est bien conçue et offre un certain nombre de fonctionnalités qui ne sont généralement pas offertes par les vrais écouteurs sans fil.

Pour commencer, les écouteurs ont un mode de transparence, et via l’application, vous pouvez sélectionner l’un des 10 incréments de transparence. Cela fonctionne bien, et est facile à utiliser. Vous obtenez également un contrôle granulaire sur les commandes et vous pouvez sélectionner des commandes pour une, deux ou trois pressions, pour chaque bourgeon. Vous pouvez même sélectionner ce que font les boutons lorsque vous êtes en communication, ce qui est super sympa.

Grâce à l’application, vous pouvez choisir si vous souhaitez ou non des invites vocales et même choisir la voix que vous souhaitez donner à ces invites. Et, peut-être le plus important est l’égaliseur. Comme on peut s’y attendre de la part de Shure, vous obtiendrez d’excellents contrôles d’égalisation. Il y a quatre bandes à contrôler, et vous pouvez ajuster le gain de ces bandes, la bande passante et la fréquence. Il existe des préréglages pour ceux qui trouvent les égaliseurs un peu intimidants.

La durée de vie de la batterie de ces écouteurs est assez bonne. Vous bénéficierez de sept heures d’utilisation avec une charge et le boîtier de la batterie vous offre deux charges supplémentaires. Au total, vous aurez jusqu’à 21 heures. Ce n’est pas mal, mais pas aussi haut que ce à quoi on pourrait s’attendre avec des têtes et un boîtier aussi gros.

Shure Aonic Free confort

Malgré leur poids, les écouteurs Shure Aonic Free ne sont pas inconfortables. Au contraire, ils sont en fait assez confortables. Cela est dû en grande partie au fait qu’ils ont des embouts en mousse Comply, qui les aident à rester fermement dans vos oreilles. J’ai pu porter les écouteurs pendant plusieurs heures avant qu’ils ne commencent à devenir inconfortables.

Shure Aonic Free Comfort Source de l’image : Christian de Looper pour .

Cela dit, même s’ils resteront dans vos oreilles au quotidien, ils ne le seront pas pour des choses comme la course et l’entraînement. Les écouteurs sont encore assez gros et ils tomberont si vous courez avec.

Qualité sonore Shure Aonic Free

Les écouteurs sans fil Shure Aonic Free sont imparfaits, mais le seul domaine dans lequel ils devraient exceller est la qualité audio. Et, ils sonnent plutôt bien. Ces écouteurs sonnent mieux que la majorité des autres vrais écouteurs sans fil, et ils offrent des fonctionnalités d’égalisation qui vous permettent de les ajuster selon vos préférences.

La réponse des basses sur ces écouteurs est solide. Contrairement à d’autres, ces écouteurs ne visent pas à amplifier beaucoup les basses, mais j’aime beaucoup la réponse des basses plus plate ici. Les médiums sont également relativement plats, avec des médiums supérieurs légèrement décontractés. Et, il y a une bonne quantité de détails et de clarté dans les aigus, ce qui est toujours agréable.

Shure Aonic Free Front Image source : Christian de Looper pour .

Il n’y a pas de suppression du bruit ici, ce qui est un peu frustrant à voir sur une paire d’écouteurs dans cette gamme de prix. Les écouteurs sont assez bons pour réduire le bruit naturellement, mais si vous voulez une suppression active du bruit, vous devrez opter pour autre chose.

Conclusion

Les écouteurs Shure Aonic Free sont une version légèrement étrange, mais ils comblent définitivement un trou dans le véritable monde des écouteurs sans fil. Ils n’offrent pas les mêmes fonctionnalités intelligentes que celles que vous obtiendrez d’entreprises comme Apple et Sony, et le design est définitivement un goût acquis. Mais ils réussissent quand cela compte – avec une qualité audio solide qui peut être ajustée selon vos préférences avec l’excellent égaliseur de l’application.

Ils sont un peu chers pour ces prestations cependant. Dans cette gamme de prix, j’aurais aimé une suppression du bruit et un design plus épuré. Mais si vous êtes prêt à abandonner les fonctionnalités intelligentes et la suppression du bruit, et que vous aimez l’idée d’avoir plus de contrôle sur vos écouteurs, cela pourrait être la voie à suivre.

La compétition

Si vous voulez des fonctionnalités plus intelligentes et une suppression du bruit, il vaut mieux opter pour les écouteurs Beats Fit Pro ou les écouteurs Sony WF-1000XM4. Celles-ci sont plus axées sur le consommateur, mais constituent notre meilleur choix pour les écouteurs en ce moment.

Si vous aimez vraiment l’approche de Shure, je préfère les écouteurs Shure Aonic 215 Gen 2, qui offrent les mêmes commandes dans l’application, avec un design légèrement plus élégant.

Dois-je acheter les écouteurs Shure Aonic Free ?

Oui, mais seulement si vous voulez la personnalisation de Shure et que vous ne voulez pas obtenir les écouteurs Shure Aonic 215 Gen 2.