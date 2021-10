L’international irlandais Robbie Brady s’est enfin doté d’un nouveau club, Bournemouth le signant pour un contrat à court terme.

Le polyvalent de 29 ans était joueur autonome après avoir quitté Burnley à la fin de la saison dernière.

Il a rejoint l’équipe de Scott Parker sur un accord jusqu’à la fin de la saison avec une option de prolongation.

Brady Raconté le site du club : «Je suis enthousiasmé par l’opportunité et j’espère pouvoir aider le club à continuer dans la direction qu’il prend.

« En regardant le manager et en voyant le style de football qu’il joue, je pense que cela me conviendra. J’espère pouvoir aider le club à aller de l’avant. C’était une bonne opportunité et je pense que ça va être un bon ajustement.

L’arrivée de Brady renforce les options de milieu de terrain de Bournemouth après l’annonce que David Brooks a reçu un diagnostic de cancer.

L’international gallois Brooks, 24 ans, a révélé la semaine dernière qu’il avait reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin de stade deux.

Brady a déclaré: « Évidemment, cela est un choc pour tout le monde. Je n’ai pas encore eu la chance de rencontrer David mais je suis un grand fan de lui et je pense que c’est un footballeur fantastique.

« La nouvelle est un choc. Mais je lui souhaite un prompt rétablissement et j’espère qu’il retrouvera une bonne santé et qu’il reprendra bientôt son bon football.

Brady est passé par les rangs des jeunes à Manchester United. Il a ensuite joué pour Hull, Norwich et Burnley – pour qui il a signé un record de 13 millions de livres sterling en janvier 2017.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Coup d’État de Bournemouth

Il a disputé 160 matches de Premier League et a également remporté 57 sélections pour l’Irlande. Brady aurait eu d’autres options, mais a opté pour les leaders du championnat.

Le directeur général de Bournemouth, Neill Blake, a ajouté : « Pouvoir recruter un joueur de l’expérience et du calibre de Robbie sur un transfert gratuit est un coup pour le club de football.

« Robbie a une qualité et une polyvalence énormes pour ajouter une autre option importante à Scott Parker et à son équipe d’entraîneurs.

« Éprouvé au plus haut niveau. Robbie sait ce qu’il faut pour être un joueur de Premier League. Et nous sommes ravis qu’il ait choisi de nous rejoindre au Vitality Stadium.

LIRE LA SUITE: Paper Talk: Man Utd considère trois stars de Barcelone alors que Koeman demande un homme de Man Utd