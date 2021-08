Bourse : acheter des actions ? Connaître l’ordre limité par rapport à l’ordre au marché

Votre ordre ne sera exécuté que si le prix tombe à 192 Rs ou moins.

Les ordres à cours limité sont un type d’ordre d’achat d’actions en bourse. Dans le cadre de cet ordre, l’investisseur indique ou entre sa limite de prix préférée au-delà de laquelle il n’achètera ni ne vendra. Cette stipulation permet aux investisseurs de surveiller les taux. Discutons en détail des mécanismes de l’ordre limité et de la manière dont les investisseurs peuvent en bénéficier.

Mécanique derrière l’ordre limite

Un ordre limité est l’utilisation d’un prix prédéterminé pour acheter ou vendre une action. A moins que les conditions de prix et de quantité fixées par l’investisseur ne soient remplies, l’ordre ne peut être exécuté. Par exemple, si l’action ABC se négocie actuellement à Rs 200 mais que vous n’êtes prêt à payer que Rs 192, vous pouvez saisir un ordre limité à Rs 192. Votre ordre ne sera exécuté que si le prix tombe à Rs 192 ou moins.

Comme l’ordre ne peut pas être exécuté immédiatement, il reste dans le carnet d’ordres et valable jusqu’à la fin de la séance de bourse, s’il n’est pas exécuté. De nombreuses maisons de courtage permettent de passer des ordres limités même les jours fériés et en dehors des heures de marché.

Quand passer un ordre limité ?

Un ordre limité doit être placé par l’investisseur lorsque le marché est volatil et que l’investisseur s’attend à ce que le prix baisse par rapport au plus haut de la journée. Souvent, on peut passer la commande à un niveau perçu comme bon d’un point de vue fondamental et technique. De plus, un ordre limité peut être utile si un investisseur ne surveille pas une action en continu et est arrivé à un certain prix auquel il sera heureux d’acheter ou de vendre.

Inconvénients de l’ordre limité

Il est important de noter qu’en passant un ordre limité, il est possible de contrôler le prix d’une action et les investisseurs peuvent profiter des fluctuations du marché à court terme en leur faveur. Mais rien ne garantit que les investisseurs soient en mesure d’atteindre la quantité d’actions qu’ils désirent. En d’autres termes, si le prix souhaité n’atteint pas avant la fin de la séance de négociation, l’ordre n’est pas exécuté et l’investisseur peut perdre une opportunité d’investissement.

Ordre au marché vs ordre limité

Les ordres de marché sont des transactions qui sont destinées à être exécutées au prix du marché actuel et en cours le plus tôt possible. Le prix de l’action est secondaire mais la vitesse à laquelle la transaction à exécuter est primordiale. Ainsi, un ordre de marché traite de l’exécution de l’ordre. Mais, un ordre limite fixe le prix auquel on est prêt à acheter ou à vendre. Les ordres à cours limité traitent principalement du prix et si les prix se situent en dehors des paramètres définis dans l’ordre à cours limité, alors la transaction n’aura pas lieu. Le risque majeur de l’utilisation d’un ordre au marché sur l’ordre à cours limité est que les investisseurs n’ont aucun contrôle sur le prix. Au cours d’un marché volatil, si le prix d’une action change soudainement juste avant que vous passiez un ordre de marché, vous finissez par payer plus ou recevoir beaucoup moins que ce à quoi vous vous attendiez.

Pour conclure, s’il est important pour vous d’effectuer une transaction et de faire créditer les actions sur votre compte demat, alors un ordre au marché est l’idéal. Mais si l’achat d’une action à un prix spécifique est un facteur décisif, alors un ordre à cours limité est parfait.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

