Bourse de Moscou, cofondateur de la banque russe de l’opérateur Blockchain

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Source: Adobe / Dmitri Kalvān

La Russie se rapproche de plus en plus de la réalisation de son rêve de briser les barrières des sanctions de l’UE et des États-Unis qui limitent le commerce international en développant une nouvelle infrastructure de système de paiement, à l’aide de la technologie blockchain.

Selon RBC, le Bourse de Moscou se s’est associé à diverses sociétés de traitement des paiements bancaires et par carte pour co-créer un «opérateur blockchain», affirmant que la nouvelle société est une «première nationale». Selon le groupe, la bourse et ses partenaires détiendront chacun un 1/6 du nouvel opérateur, qui s’appellera Systèmes de registres distribués .

L’initiative implique des banques membres de Union FinTech , et ses architectes affirment que cela réduira les coûts pour les acteurs du marché et aidera à créer une gamme de nouveaux produits et services pour le secteur bancaire.

Dans le projet qu’ils rejoignent à la Bourse de Moscou, la Promsvyazbank (PSB), soutenue par l’État, et la deuxième plus grande banque du pays, Banque VTB . Gazprombank , la branche bancaire du géant pétrolier et gazier Gazprom , est également à bord. Et ils composent le nombre Système national de cartes de paiement, fondé par Banque centrale, et la Association Fintech .

Les entreprises ont signé les documents fondateurs le 9 avril, ont-ils révélé.

Cette décision sera considérée comme une percée dans la lutte pour libérer le secteur commercial russe de sa forte dépendance vis-à-vis de SWIFT. La Russie reste le quatrième client de SWIFT, mais les sanctions imposées par Washington ont affecté la capacité du pays à commercer dans presque tous les secteurs commerciaux.

En réponse, la Russie a décidé de mettre fin à sa dépendance à SWIFT et au dollar américain avec une variété de mesures liées à la fintech qui utiliseront également les innovations en matière d’actifs numériques, en particulier le prochain rouble numérique.

Pendant ce temps, Gazprombank cherche à renforcer son propre jeu de crypto et de blockchain, et sa filiale suisse a publié cette semaine un poste vacant pour un “responsable des relations clients crypto et blockchain” qui, selon elle, lui permettrait “d’acquérir de nouvelles et des crypto-monnaies. Dans le développement existant. “. relations clients liées ».

____

Apprendre encore plus:

– Le gouvernement russe entre indirectement dans le commerce et la garde de Bitcoin

– Alors que les banques se tournent vers Bitcoin, est-il enfin temps d’abandonner les banquiers?

– Entreprises russes, le gouvernement perd son intérêt pour la Blockchain

– Les géants chinois de la technologie paient cher pour le talent de la blockchain dans un domaine bondé