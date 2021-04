Bourse de soutien de la Fondation Gen.G Puma et Heron Preston – WWD

L’organisation d’esports Gen.G a ouvert des candidatures pour sa deuxième bourse annuelle de la Fondation Gen.G en partenariat avec Heron Preston, ainsi que les sponsors Puma, la marque Kids of Immigrants, l’Université du Kentucky et l’Université Eastern Michigan. Preston a été nommé conseiller exécutif de la marque Gen.G en 2020.

Dans le cadre de son engagement de 1 million de dollars au cours des 10 prochaines années, le général G soutient les femmes, les personnes de couleur et les étudiants à faible revenu inscrits dans des universités ou des collèges américains qui sont intéressés par des carrières dans les sports électroniques, les jeux, l’entrepreneuriat, le journalisme et la création de contenu.

La première classe de boursiers a été nommée en décembre 2020, représentant huit États et 11 collèges et universités aux États-Unis.

Chaque étudiant sélectionné pour cette deuxième classe recevra une subvention de 10 000 $ pour ses études et fera partie du programme continu de développement de carrière de Gen.G cette année. Le processus de candidature se terminera le 31 mai 2021 et les gagnants seront annoncés en septembre.

«Je suis très honoré de rejoindre l’engagement de Gen.G envers l’éducation et d’inspirer les jeunes à poursuivre leurs rêves sans barrières», a déclaré Preston, qui se concentrera sur la recherche de créations numériques. «Il est important d’investir dans cette prochaine génération d’étudiants et d’innovateurs pour propulser le changement au sein de l’industrie.»

En plus de Preston, Puma se concentrera sur le développement des étudiants athlètes sportifs, Kids of Immigrants récompensera un étudiant immigrant de première génération grâce à sa subvention «Anything is Possible», et l’Université du Kentucky et l’Université Eastern Michigan récompenseront les membres de leur communauté de premier cycle. .

«Ce fut le grand privilège du Gén.G d’examiner autant de candidatures prometteuses pour la classe inaugurale de la Génération 10 de l’année dernière», a déclaré Chris Park, PDG du Gén.G. «Aujourd’hui, de nombreux étudiants à fort potentiel sont des joueurs, souvent issus de milieux sous-représentés. L’engagement de la Fondation Gen.G pour un meilleur accès est un vote de confiance dans l’énorme bassin d’étudiants talentueux à travers le monde, que la classe Gen 10 de cette année représentera fièrement.

Gen.G a été créée en 2017 et est l’une des principales organisations d’esports en Asie et aux États-Unis.L’organisation a créé la Gen.G Scholarship Foundation en 2020.