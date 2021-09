Bourse : Gardez vos émotions sous contrôle sur le marché

Les investisseurs doivent quantifier les avantages de la diversification et d’une allocation d’actifs appropriée en matière de réduction des risques et d’amélioration du rendement.

Alors que les investisseurs de tout le pays célèbrent le franchissement de la barre des 60 000 Sensex, il est essentiel de voir quels sont les biais émotionnels et comment les vaincre. Des recherches empiriques ont confirmé qu’en général, les investisseurs qui tentent de chronométrer le marché boursier entrent sur le marché par le haut et fuient par le bas. Dans cet article, discutons en détail de la gestion des biais émotionnels.

Quels sont les biais émotionnels ?

La plupart des théories de la littérature scientifique en investissement supposent que les investisseurs individuels agissent de manière rationnelle et tiennent compte de toutes les informations disponibles dans leur processus de sélection de titres et que les marchés boursiers sont donc efficaces. Mais la littérature sur la finance comportementale remet en question ces hypothèses et explore comment les individus ainsi que les marchés boursiers se comportent réellement. Les biais émotionnels sont liés à des sentiments, des perceptions ou des croyances sur des éléments, des objets ou les relations entre eux, et peuvent être fonction de la réalité ou de l’imagination. Dans le monde de l’investissement, les émotions amènent souvent les investisseurs à prendre des décisions sous-optimales.

Faire face au biais de dotation

Ce biais est un biais émotionnel dans lequel les investisseurs valorisent davantage un actif lorsqu’ils en détiennent des droits que lorsqu’ils n’en ont pas. Ainsi, les investisseurs peuvent conserver de manière irrationnelle les titres qu’ils possèdent déjà, un biais particulièrement vrai en ce qui concerne leurs investissements hérités. Par exemple, un investisseur peut conserver un portefeuille hérité en raison de son attachement émotionnel. Dans un tel scénario d’investissements hérités, les investisseurs devraient se demander si une somme équivalente à la valeur des investissements hérités avait été reçue en espèces, comment investiraient-ils l’argent. Souvent, la réponse est un portefeuille d’investissement très différent de celui hérité.

Gérer le biais d’aversion aux pertes

C’est un biais dans lequel les investisseurs ont tendance à préférer fortement éviter les pertes plutôt que de réaliser des gains. Ce type de biais conduit les investisseurs à conserver leurs actions déficitaires même si celles-ci ont peu ou pas de chance de remonter. Des études empiriques suggèrent que psychologiquement, les pertes sont significativement plus puissantes que les gains. Ce biais conduit également à vendre des investissements en position de gain plus tôt que ne le justifie l’analyse fondamentale. Les investisseurs vendent des investissements gagnants parce qu’ils craignent que leur profit ne s’érode. Dans un tel scénario, les investisseurs devraient réévaluer la valeur intrinsèque et décider en conséquence.

Faire face au biais de regret-aversion

Il s’agit d’un biais émotionnel dans lequel les gens ont tendance à éviter de prendre des décisions qui se traduiront par une action de peur que la décision ne tourne mal. Ainsi, les investisseurs essaient d’éviter la douleur du regret associé aux mauvaises décisions. Les investisseurs hésitent à vendre leurs avoirs parce qu’ils craignent que la position ne prenne de la valeur et qu’ils regrettent alors de l’avoir vendue. Pour surmonter le biais de regret-aversion, l’éducation est essentielle.

Les investisseurs doivent quantifier les avantages de la diversification et d’une allocation d’actifs appropriée en matière de réduction des risques et d’amélioration du rendement. Ainsi, les investisseurs doivent reconnaître et comprendre que les pertes arrivent à tout le monde et garder à l’esprit les avantages à long terme de l’inclusion de certaines actions risquées dans leur portefeuille.

Les investisseurs doivent reconnaître que les biais évoqués ci-dessus existent et comprendre qu’ils sont susceptibles d’en présenter certains. C’est la première étape pour corriger les erreurs et éviter des virages similaires à l’avenir. Une autre façon est d’adopter une stratégie d’investissement scientifiquement testée et éprouvée et d’être impitoyable en l’appliquant dans la gestion de leur portefeuille. Ainsi, les investisseurs peuvent prendre des décisions d’investissement basées sur des faits et des chiffres plutôt que sur des intuitions et des sentiments.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.