Bourse indienne : cher ou bon marché ? Il est temps d’investir dans des entreprises de qualité

Les revenus de Nifty peuvent facilement augmenter à un rythme de 14 à 15 % au cours des trois prochaines années

Par Manish Jain

Les derniers jours ont donné un aperçu de la correction que tout le monde attendait, cependant, étant donné que les fondamentaux sont si solides et le cycle de liquidité à la hausse, la conviction est que la correction ne sera pas de longue durée. Comme ils le font toujours, les marchés rebondiront d’ici peu.

Quoi qu’il en soit, Nifty a généré un rendement de plus de 29 % YTDCY21 et d’un étonnant 54 % au cours de la dernière année. Depuis les plus bas de mars ’20, les rendements ont été un incroyable 125%. Il est clair que la course sur le marché a dépassé les bénéfices, ce qui implique essentiellement que les multiples ont augmenté. Comme ils le devraient, les investisseurs de détail ont maintenant commencé à s’inquiéter de la reprise et de la durabilité de celle-ci.

D’abord et avant tout, l’économie est sur une reprise et une croissance régulière devrait être attendue d’ici. Les gains de Nifty peuvent facilement augmenter à un rythme de 14 à 15 % au cours des trois prochaines années. La liquidité est également un autre facteur clé, qui continuera de jouer en notre faveur. La forte demande ainsi que l’amélioration du cycle d’investissement seront les autres facteurs clés qui joueront un rôle dans la croissance séculaire des bénéfices. Ainsi, une chose est sûre, les marchés ne baissent pas rapidement, malgré les petites corrections intermittentes.

La question clé est donc la suivante : comment réconcilier l’évaluation ? Voici quelques conseils :

a) Débarrassez-vous du bagage historique : Regarder les valorisations dans un contexte historique n’a pas de sens. Au cours des six dernières années impaires, nous avons été témoins d’un nombre dramatique d’événements qui ont entravé la croissance, ce qui ne sera probablement pas le cas à l’avenir. La croissance structurelle régulière des trois prochaines années signifie que la comparaison n’est pas comparable. Le point discutable étant que ce n’est pas parce que quelque chose a négocié une certaine évaluation dans le passé qu’il ne peut pas enfreindre cette valeur à l’avenir.

b) Le rapport risque-récompense est important : Plutôt que d’examiner l’évaluation sur une base autonome (ce que la plupart d’entre nous ont généralement tendance à faire), examinez-les par rapport à la croissance offerte. Une entreprise qui croît de 20 % de façon durable et une autre qui offre 5 % ne peut pas se négocier aux mêmes valorisations. Il est donc très important d’examiner le rapport risque-récompense global.

c) Avoir une vision prospective : Les multiples sont dérivés du DCF et il s’agit d’une méthodologie d’évaluation supérieure. Il vous donne une vision prospective dénuée de tout biais historique. L’objectivité dans l’analyse augmente de façon exponentielle. DCF, FCFE, actualisation des flux de trésorerie disponibles sont quelques-unes des mesures clés qui peuvent être utilisées.

d) Licornes : C’est un autre aspect important qui doit être pris en compte. Actuellement, il y a une vague d’introductions en bourse, qui arrivent dans ce domaine. Ces Licornes n’ont généralement aucune rentabilité, mais ont des évaluations très chères. Au fur et à mesure que de plus en plus d’entre elles seront cotées, les évaluations globales des entreprises continueront d’augmenter.

Donc, en conclusion, nous devons tous désapprendre à apprendre. Nous devons nous débarrasser du bagage historique de valorisation et avoir une vision plus prospective. Les marchés sont en fait moins chers aujourd’hui que par le passé, sur une base PEG. Allez-y et investissez sur les marchés. Cependant, comme toujours, recherchez les entreprises Good & Clean.

(Manish Jain, gestionnaire de fonds, Ambit Asset Management. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

