Bourse : Omicron, Budget, sondages, tendances mondiales à point horizon 2022

Des chocs pandémiques aux sondages d’État en passant par les tendances mondiales, une multitude de facteurs de sentiment devraient orienter le marché boursier indien en 2022 après une année historique de retours et d’étapes importants pour les investisseurs.

Le budget de l’Union, qui sera étroitement surveillé pour d’autres mesures de réforme, et les bénéfices trimestriels des entreprises figureront parmi les développements sur le radar des investisseurs alors que les banques centrales mondiales s’orientent vers un régime d’intérêt plus strict à la suite des pressions inflationnistes.

L’année 2021 a été très enrichissante pour les investisseurs en actions. L’indice de référence à 30 actions Sensex a dépassé les niveaux mémorables de 50 000 et 60 000 cette année après le crash déclenché par la pandémie en mars 2020.

À l’aube de la nouvelle année, la forte dynamique sur le front des introductions en bourse devrait se poursuivre, avec la cotation de LIC appartenant à l’État et de nombreuses autres sociétés en cours.

Jusqu’au 29 décembre de cette année, le Sensex a gagné 10 055,16 points ou 21,05 % et l’indice a atteint son plus haut historique de 62 245,43 points le 19 octobre.

« Une solide reprise des bénéfices sera le principal élément qui stimulera la reprise du marché et la consommation pourrait connaître un nouvel élan dans différents secteurs verticaux après près de deux ans de cycle baissier. Le gouvernement pourrait également essayer de stimuler davantage la croissance et la croissance de la consommation dans le prochain budget… », a déclaré Sunil Nyati, directeur général de Swastika Investmart Ltd.

Un autre aspect clé du marché boursier national est désormais la participation croissante des investisseurs de détail, ce qui a également entraîné un scénario dans lequel il n’y a pas de dépendance excessive à l’égard des investissements de portefeuille étrangers.

« À propos des niveaux de Sensex et Nifty, sur une note prudente, Sensex peut tester le niveau de 71 000 et Nifty peut atteindre la barre des 21 000 d’ici la fin de 2022. À la baisse, 53 500/51 500 et 16 000/15 500 sont des niveaux de support solides, « , a déclaré Nyati.

Siddhartha Khemka, Head-Retail Research chez Motilal Oswal Financial Services Ltd, a déclaré que des facteurs mondiaux tels que l’annonce de la baisse de la Fed américaine et le mouvement des taux d’intérêt ainsi que le risque de la variante Omicron devraient orienter le marché l’année prochaine.

« Sur le plan intérieur, le budget de l’Union, cinq élections d’État ainsi que la décision politique de la RBI en réponse aux décisions de la Fed sur les taux d’intérêt dicteraient la direction du marché », a-t-il souligné.

Les analystes ont noté que les prix du pétrole, les rendements obligataires, les modèles d’investissement des investisseurs institutionnels étrangers et les mouvements de l’indice du dollar américain auraient également un impact sur les marchés.

Concernant les facteurs de risque, Nyati a signalé les incertitudes liées à la pandémie et la hausse de l’inflation. « Sinon, il n’y a pas de soucis majeurs visibles ».

Les marchés ont subi une certaine correction vers la fin de l’année alors que l’indice de référence de l’ESB a baissé de plus de 7 % par rapport au record d’octobre sur fond de valorisations élevées et de la peur d’Omicron. Par conséquent, la tendance du marché à court terme dépendra beaucoup des risques potentiels de la variante Omicron.

Selon les analystes, 2021 a été une excellente année pour les investisseurs, où les indices de référence ont enregistré un rendement d’environ 21%, mais la véritable richesse a été créée sur le marché au sens large.

Le directeur de la recherche de Geojit Financial Services, Vinod Nair, a déclaré que les moteurs positifs sont une forte reprise économique, entraînant une forte croissance des bénéfices des entreprises et les avantages des réformes. « Nous nous attendons à une hausse des taux d’intérêt qui rendra le marché financier rentable avec une augmentation de la croissance du crédit », a déclaré Nair.

En outre, il a noté que les futurs thèmes de l’Inde sur l’énergie verte, l’éthanol, les entreprises de nouvelle génération, la technologie, la fabrication (incitations liées à la production) et les sociétés en ligne aideront le marché boursier à performer.

Dans une note récente, Motilal Oswal Broking and Distribution a déclaré qu’à l’avenir, « nous restons optimistes et nous attendons à ce que Nifty génère des rendements d’environ 12 à 15% en 2022, soutenus par la poursuite de la reprise économique et une forte croissance des bénéfices ».

Des secteurs comme l’informatique, les télécoms, les biens d’équipement, le ciment et l’immobilier devraient bien se porter en 2022. Alors que la banque et l’automobile ont jusqu’à présent sous-performé le marché ? ont le potentiel de devenir le cheval noir en 2022, a-t-il déclaré.

«Actuellement, nous sommes dans un mode de correction, mais dans le long rallye haussier. La tendance à court terme peut être atténuée et la volatilité peut rester. Cependant, nous supposons être dans la dernière phase de correction et la possibilité d’une nouvelle correction en profondeur est faible. « Nous nous attendons à ce que la tendance du marché s’améliore dans la dernière partie de l’année », a déclaré Nair.

Selon Motilal Oswal Broking and Distribution, alors que la tendance du marché pourrait être volatile à court terme en raison du risque potentiel de la variante Omicron et des indices mondiaux fragiles, à long terme, une solide production de bénéfices ainsi que des données macroéconomiques positives seraient la clé. pour tirer les marchés vers le haut. Sur la liste de souhaits pour le budget, Nyati a déclaré que les marchés voudraient un budget réformiste et favorable à la croissance ainsi qu’ils aimeraient plus de clarté sur le rythme des programmes de monétisation et de désinvestissement des actifs du gouvernement.

