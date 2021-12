Bourses : protégez votre patrimoine des bulles boursières

Les investisseurs particuliers amateurs devraient en savoir plus sur les bulles boursières avant d’investir. Une demande excessive pour un type d’actif particulier devrait être un signal d’alarme pour les investisseurs



Par Parthajit Kayal



Payeriez-vous un jour Rs 1 lakh pour acheter une rose rouge ? Absolument pas, car il n’y a pas d’utilisation fondamentale de cette rose qui justifie un tel prix. Et si quelqu’un est prêt à vous l’acheter pour Rs 2 lakh ? Maintenant, probablement oui. Mais pourquoi une personne paierait-elle autant ? Pourquoi pas, s’il est capable de le vendre à des prix encore plus élevés.

Maintenant, qu’arrive-t-il à la hausse des prix si soudainement la demande s’arrête ? Les prix chuteront et chuteront probablement près de zéro. La même chose s’est produite au 17ème siècle lorsque des investisseurs néerlandais ont acheté des tulipes, poussant leurs prix à des sommets sans précédent. Le prix moyen d’une seule fleur de tulipe avait dépassé le coût d’achat de certaines maisons à l’époque avant qu’elle ne s’effondre. C’est ce qu’on appelle la Tulipmanie. Il reflète le cycle d’une bulle. Dans l’histoire des marchés financiers, de nombreuses bulles de ce type sont observées. Par exemple, la bulle des actifs au Japon dans les années 1980, la bulle technologique américaine dans les années 1990, la bulle immobilière dans les années 2000, etc.

Pourquoi des bulles se forment-elles ?

Les bulles peuvent être dues à des phénomènes sociaux, économiques et financiers. Elle est causée par le désir des gens de faire l’expérience de faire partie de quelque chose d’excitant, de nouveau et de tendance. Ceci est soutenu par la disponibilité d’argent bon marché (liquidités excédentaires, taux d’intérêt bas) et des conditions économiques globalement saines. À l’origine, ces bulles commencent par de vrais fondamentaux, mais finissent par s’étendre trop loin et trop loin au-delà d’une valeur raisonnable. Lorsque la valorisation devient excessive, les investisseurs commencent à douter des perspectives d’avenir de l’actif et commencent à le vendre. C’est alors que la bulle commence à éclater.

Bulle sectorielle vs bulle boursière

Lorsque les prix d’actifs particuliers ou similaires dépassent largement leur valeur fondamentale alors que d’autres types d’actifs se négocient à une évaluation raisonnable, il s’agit d’une bulle sectorielle. Par exemple, la crypto-bulle, les bulles des matières premières, etc. Des observations similaires peuvent être faites dans un secteur particulier ou dans quelques secteurs du marché boursier à la fois. Les bulles sectorielles sont plus fréquentes. Cependant, lorsque l’ensemble des actifs financiers atteint un prix gonflé (beaucoup plus élevé que la valeur intrinsèque), cela pourrait alors être le signe d’une bulle de marché. Les bulles de marché sont plus dangereuses car tous les actifs financiers subissent des ventes massives lorsque la bulle éclate et que les investisseurs perdent de l’argent de toutes les manières possibles.

Comment identifier une bulle possible

Des bulles commencent à se former lorsque les prix d’un ou plusieurs actifs particuliers dépassent leur valeur moyenne à long terme sans aucun changement fondamental significatif dans les actifs sous-jacents. Si les prix dépassent la valeur historique la plus élevée, alors la bulle pourrait être dans sa phase de maturité et prête à éclater. Cependant, l’euphorie des investisseurs pourrait faire monter les prix encore plus haut et agrandir la bulle lorsqu’elle est soutenue par une liquidité élevée, des conditions économiques favorables et un optimisme excessif.

Comment cela affecte la richesse des investisseurs

Pour tout actif, les prix doivent être soutenus par ses fondamentaux. Une hausse excessive des prix est susceptible de connaître un recul lorsque l’optimisme des investisseurs diminue ou que les conditions économiques deviennent plus difficiles. Lorsque la bulle éclate, les prix des actifs chutent très fortement et brutalement. Cela crée une panique sur les marchés financiers. Tout le monde essaie de sortir de sa position longue et cela fait encore baisser les prix. Les investisseurs constatent une baisse soudaine et significative de la valeur de leur investissement. Comme les marchés financiers sont interconnectés, une bulle dans une classe d’actifs provoque également une destruction de richesse significative dans d’autres classes d’actifs. Une explosion de bulles pourrait avoir un impact mondial, comme en a été témoin lors de la crise des subprimes de 2008.

Les investisseurs particuliers amateurs devraient en savoir plus sur les bulles des marchés financiers avant d’investir. Ils doivent être très prudents lorsqu’ils investissent dans un actif avec une hausse continue des prix. Une demande excessive pour un type particulier d’actifs doit être considérée comme un signal d’alarme. Il est plus important de protéger la richesse existante. La recherche de rendements élevés est plus susceptible de détruire la richesse des investisseurs.

L’écrivain est professeur adjoint, Madras School of Economics

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.