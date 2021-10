Bourses sociales en Inde : peuvent-elles aider à soulager les personnes mal desservies ?

À l’échelle mondiale, des ESS ont été créées au Brésil, au Portugal, en Afrique du Sud, en Jamaïque, au Royaume-Uni, au Canada et à Singapour.

Par Trisha Shreyashi et Aditya Kumar,

Dans un esprit d’inclusion financière, le Securities & Exchange Board of India (SEBI) a approuvé la création de bourses sociales (SSE) le 28 septembre 2021. Ces entités engloberont les organisations à but non lucratif et les entreprises à but lucratif relevant de leur compétence. entreprises sociales (ES). De telles organisations luttent pour un soutien financier suffisant. Cette idée de l’ESS donnant la priorité aux investissements d’impact et aux rendements sociaux a été lancée pour la première fois en Inde dans le budget 2019-2020. Il a pris de l’ampleur pendant la pandémie, mettant en lumière le besoin de capital social pour atténuer les effets néfastes sur les personnes vulnérables. SSE est une plate-forme de financement réglementée, projetée comme un facilitateur d’accès au capital pour ces SE.

Toutes ces ES qui démontrent une intention et un impact social comme objectif principal sont éligibles pour participer à l’ESS. Cette primauté sera déterminée par le test d’utilité publique conçu avec trois filtres de population cible, d’activités engagées et de volumes d’activité. Il devrait cibler les moins desservis et les moins privilégiés, dans l’une des 15 grandes catégories d’activités de protection sociale spécifiées dans le rapport du comité technique SEBI, 2021 telles que l’éradication de la malnutrition, la pauvreté, les inégalités, la promotion de l’éducation à l’égalité des sexes, les soins de santé, la préservation de nature etc. Et, 67% des activités de la SE devraient être qualifiées d’activités sociales éligibles pour pouvoir s’inscrire à la SSE. Les SE cotées pourront alors lever des capitaux par le biais de fonds propres, d’obligations à coupon zéro, de fonds communs de placement, de fonds à impact social et d’obligations à impact sur le développement.

À l’heure actuelle, les SE reçoivent des financements via la RSE, des dons philanthropiques, le financement participatif, etc. SSE, fournissant un canal de financement unifié, agira en tant qu’organisation faîtière pour surveiller la diligence raisonnable, les rapports et les divulgations normalisées des SE répertoriées. Les SE cotées ici seraient soumises à une information continue renforcée englobant les aspects financiers, de gouvernance et d’impact social. Bien que les SE cotées bénéficieront d’avantages fiscaux, elles seraient soumises à des audits sociaux obligatoires par des auditeurs certifiés par l’Institut national des marchés des valeurs mobilières et une direction d’autorégulation de la durabilité certifiée par l’Institut des comptables agréés.

Bien que cette plate-forme de financement social unifiée protège les bénéficiaires et les investisseurs à impact, elle crée également un conflit d’intérêts explosif qui pourrait nuire aux vies mêmes censées être améliorées. Opérant dans un mélange hybride intersectionnel d’impératifs commerciaux et de philanthropie sociale, la réalisation d’objectifs de croissance ambitieux pourrait inciter les SE cotées à s’éloigner de la mission sociale. La crise du microcrédit d’Andhra Pradesh en 2010 est l’un de ces exemples où la SE s’est retrouvée mêlée à des pratiques agressives de recouvrement de créances en raison de prêts excessifs au stade de la croissance, entraînant des pièges à dettes et des suicides. De telles dérives dans les tendances de financement de la subvention à l’équité affirment la nécessité d’un suivi et d’une réglementation. L’ESS pourrait être en mesure de trouver un équilibre avec la proposition compliquée de débloquer de grands réservoirs de capital social via des structures de capital conventionnelles, sous réserve de pratiques saines.

Les SE seront désormais soumises à une surveillance étroite et à une réglementation des transactions qu’elles effectuent, dont la nécessité a été mise en évidence par l’utilisation de fiducies pour échapper à l’impôt lors de la fuite de documents Pandora. L’utilisation de SE comme les fiducies comme modèle d’évitement fiscal pour les sociétés a été un stratagème de routine. Désormais, les entreprises ne pourront pas éroder leurs profits au nom de la philanthropie et de la RSE via des SE cotées. Cependant, les SE non cotées restent encore hors du champ d’application de cette réglementation.

À l’échelle mondiale, des ESS ont été créées au Brésil, au Portugal, en Afrique du Sud, en Jamaïque, au Royaume-Uni, au Canada et à Singapour. Cependant, seules les bourses sociales jamaïcaine, singapourienne, britannique et canadienne sont actuellement fonctionnelles. Le rapport du groupe de travail SEBI, 2020 pour la création de l’ESS a reconnu les lacunes réglementaires et les inconvénients institutionnels de ces ESS mondiales. Il a légitimement conçu l’ESS comme un segment de bourse à fort chiffre d’affaires comme : l’ESB ou l’ESN. Cela résout les problèmes de revenus insuffisants et finance les coûts d’exploitation de la bourse par le biais de sa structure tarifaire, tout en maintenant la brièveté de la réglementation. L’ESS projette ainsi le potentiel d’élever ceux qui se trouvent au bas de la pyramide socio-économique. Cependant, la mesure de l’impact social en termes métriques reste un enjeu majeur dans l’analyse des retours sur investissement, tant pour les investisseurs que pour les auditeurs et les régulateurs.

(Les auteurs sont des professionnels du droit, faisant actuellement partie du milieu universitaire du National Institute of Securities Markets (NISM). Les opinions sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online.)

