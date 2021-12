Bouteilles d’alcool vides récupérées dans les locaux de l’Assemblée du Bihar ; Tejashwi dit que CM doit démissionner

Le leader de Rashtriya Janata Dal, Tejashwi Yadav, a dénoncé aujourd’hui le gouvernement NDA au pouvoir au Bihar à la suite de la récupération de bouteilles d’alcool vides dans les locaux de l’Assemblée législative du Bihar. Yadav a déclaré que CM Nitish Kumar, qui détient également le portefeuille de Home, ne méritait pas de rester au pouvoir une seconde de plus. Le Bihar est un état sec et la vente ou la consommation d’alcool est interdite par la loi depuis 2016.

« L’alcool est partout dans les locaux de rassemblement (du Bihar). C’est trop maintenant. Le ministre en chef et ministre de l’Intérieur Nitish ji n’a pas le droit moral d’être au pouvoir, même pour une seconde. Hier, le ministre en chef prêtait le serment (de ne pas consommer d’alcool) aux députés de la NDA dans les mêmes locaux. Il grondait les députés qui l’interrogeaient sur l’échec de l’interdiction », a déclaré Yadav.

परिसर में शराब ही शराब। अति है। सह गृहमंत्री नीतीश जी को अब एक सेंकड भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। कल इसी परिसर में NDA के विधायकों को संकल्प दिला रहे थे। विधायक उनसे शराबबंदी की विफलता पर सवाल कर रहे थे उन्हें वो डाँट रहे थे। pic.twitter.com/HkttaPaBDJ – Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) 30 novembre 2021

Dans un autre tweet, Yadav a déclaré : « Incroyable ! Bouteilles d’alcool récupérées dans les locaux d’assemblage du Bihar. La session d’hiver se poursuit maintenant. L’alcool de différentes marques est disponible seulement à une distance de quelques pas de la chambre du CM. Au milieu d’une sécurité renforcée, de l’alcool est trouvé dans l’assemblée lors de la session en cours elle-même, imaginez l’état du reste du Bihar ! Gênant! »

! विधानसभा परिसर के अंदर में शराब की बोतलें बरामद। शीतकालीन सत्र चल रहा है। CM के चेंबर से मात्र चंद कदम की दूरी पर विभिन्न ब्रांड की शराब ही शराब उपलब्ध। शराब मिल , बिहार की कल्पना कीजिए! ! pic.twitter.com/v1Sj2kiBkK – Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) 30 novembre 2021

Le 26 novembre, Nitish Kumar avait prêté serment à son cabinet et à d’autres personnes du Gyan Bhawan de Patna de ne pas consommer d’alcool pour le reste de leur vie.

S’exprimant à l’intérieur de l’assemblée, CM Nitish Kumar a déclaré qu’une action stricte devrait être prise contre la personne qui a consommé de l’alcool à l’intérieur des locaux de l’assemblée. «Je lui ai demandé (Dy CM), il a dit que des bouteilles d’alcool ont été trouvées quelque part sur ce campus. C’est extrêmement mauvais. Comment cela peut-il être toléré ? Je dis cela devant le Président, s’il le permet, je demanderai à tout le monde de l’examiner lui-même aujourd’hui… Je dirai au secrétaire en chef et au DGP de mener une enquête. Ce n’est pas une chose ordinaire si les bouteilles sont venues ici. Celui qui fait cela ne doit pas être épargné. Des mesures strictes doivent être prises », a déclaré Nitish Kumar.

Le président Vijay Kumar Sinha a autorisé le CM à ouvrir une enquête.

Depuis 2016, date à laquelle l’interdiction de l’alcool est entrée en vigueur dans l’État, les rackets illicites d’alcool se sont multipliés dans de nombreuses régions de l’État et plus d’une centaine de personnes ont perdu la vie à cause de l’alcool contrefait cette année-là. Face à une attaque tous azimuts des partis d’opposition, le gouvernement du Bihar a renforcé la surveillance en plus d’annoncer des mesures sévères contre les policiers si de l’alcool est trouvé dans leur juridiction.

