Boutiques Affleck chez Tiffany’s, Tatum et Kravitz et Jayne-Girardi Rundown

Juliet et Amanda discutent des mises à jour concernant Erika Jayne, membre de RHOBH, et l’ancien avocat Tom Girardi (3:02) avant de rattraper Bennifer, car Affleck aurait acheté des bagues de fiançailles chez Tiffany (16:14). Ensuite, ils se penchent sur le nouveau couple Channing Tatum et Zoë Kravitz, alors que les deux ont été aperçus en train de faire du vélo dans les rues de New York (25:58). De plus, une mise à jour de Lorde après la sortie récente de son nouvel album, Solar Power (34:07).

Hôtes : Juliet Litman et Amanda Dobbins

Productrice associée : Erika Cervantes

