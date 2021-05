Bouton: pilote le plus complet de Lewis, Max le plus talentueux

Jenson Button a pataugé dans le territoire explosif en affirmant que dans son livre Lewis Hamilton est le pilote le plus complet de Formule 1 et Max Verstappen le plus talentueux.

Les premiers signes ont été que Hamilton vs Verstappen se produira cette année avec Red Bull, enfin, offrant à leur prodigieuse star un package qui lui donne sa meilleure chance d’obtenir son premier titre et de refuser à Hamilton un huitième record. En ce moment, il est à égalité avec Michael Schumacher sur sept titres mondiaux de F1.

En service pendant le week-end du Grand Prix d’Espagne pour Sky F1, Button a déclaré à propos de Verstappen: «Il est extrêmement talentueux. Pour les talents bruts, c’est probablement le plus talentueux… Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d’accord avec moi là-dessus.

«Le pilote le plus complet sur le plan de l’expérience et de la façon dont ils mènent leur course est Lewis Hamilton. Mais pour le talent brut, je pense que ça doit être Max. Red Bull ne voudra donc pas le laisser partir.

Button et Hamilton ont été coéquipiers pendant trois ans chez McLaren, mais contrairement à Red Bull, ils ne se sont pas accrochés à Hamilton et après son départ, par hasard ou non, l’équipe de Woking a commencé sa glissade qui n’a été interrompue que récemment.

Button sait donc une chose ou deux sur son compatriote anglais: «Ces dernières années, il n’a probablement pas eu le concours que nous aurions souhaité. Mais cette année, affrontez probablement le jeune talent le plus excitant et, pour moi, le pilote le plus naturellement doué du marché, et il l’a vraiment pris.

«Le pilote qui m’a le plus impressionné cette année – ce n’est pas vraiment Max Verstappen. C’est Lewis à cause de la façon dont il a géré cette pression de Max », a expliqué le champion du monde de F1 2009.

En route pour le Grand Prix de Monaco, Hamilton mène le classement du championnat des pilotes de F1 2021 à 14 points de Verstappen, préparant le terrain pour un week-end passionnant dans les rues moyennes de Monaco où les deux meilleurs pilotes du sport seront à nouveau à l’œuvre.

Les fans du sport sont bien servis cette saison.