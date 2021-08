Bouza et Tovar – Hernández, champions de Catalogne de Beach Volleyball 2021

30/08/2021 à 12h01 CEST

La Catalogne a déjà de nouveaux champions de beach volley. La plage Puente del Petróleo de Badalona a été le théâtre de la grande finale de la Championnat de Catalogne Beach Volleyball Vichy Catalan Volleyball Tour et où se sont rencontrés les couples qui ont obtenu le titre précieux. Nazaret Florian et Nuria Bouza, dans la catégorie féminine, et Hernán Tovar et Rolando Hernández, au masculin, ils ont été les gagnants.

Maximum d’émotion et d’égalité dans la finale féminine. Alors que le premier set a été remporté par les champions catalans 2020, Erika Kliokmanaïte et Kadri Puri, avec une certaine dominance, dans le deuxième set, ils ont été Nazaret Florian et Nuria Bouza ceux qui ont appuyé sur l’accélérateur pour égaliser le score. Le jeu de bris d’égalité était une crise cardiaque où il fallait atteindre le point 24, le bris d’égalité devrait se terminer au point 15, pour décider quelle serait la paire qui monterait au sommet du podium. Avec des ballons de match différents pour les deux couples, ce sont finalement le madrilène et le galicien qui ont clôturé le match et remporté le titre de champions de Catalogne.

La finale messieurs, jouée entre les Vénézuéliens Hernán Tovar et Rolando Hernández, et ‘los comecocos’ Elio Carrodeguas et Dexter Edwars, a également été décidé dans le troisième set. Domination absolue des jeunes joueurs du CV San Pere i Sant Pau et de nombreuses inexactitudes de Tovar et Hernandez, ont fait aller le premier set à Carrodeguas – Edwards. Les rôles se sont inversés dans le deuxième set, ce qui a conduit à un nouveau tie-break et à de nouvelles possibilités pour les deux couples de continuer à se battre pour le titre. Bien qu’ils aient été très égaux au début du set, Hernán Tovar et Rolando Hernández ont montré pourquoi ils ont été les champions des cinq tests qu’ils ont disputés et, à Badalona, ​​ils ont ajouté une nouvelle victoire et le titre de champions de Catalogne. Dans ce cas, Hernán Tovar a remporté le titre pour la deuxième fois.

Les troisièmes positions ont été pour Carla Martínez et Marta García, dans la catégorie féminine, et pour Vicente Monfort et Zdravko Kamenov, chez le mâle. La ‘Couple parfait’, récompense qui délivre Vichy Catalan, pour le meilleur joueur et le meilleur joueur du tournoi, a été pour Nazaret Florián et Hernán Tovar. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée en présence de Xavier Garcia Albiol, maire de Badalona; jeRené González, quatrième adjoint au maire de Badalona ; Rosa del Amo, conseillère pour la communication et le tourisme ; Cristina Mercader, chef de produit de Vichy Catalan ; Franz Eiselt, directeur général de Hormann : et Maribel Zamora, présidente de la Fédération catalane de volley-ball.

Cette neuvième manche met fin au circuit du Vichy Catalan Volleyball Tour, qui a compté neuf manches au total et qui est passé par Barcelone, Vilanova y la Geltrú, Torredembarra, Tarragone, Cunit, Cambrils et Empuriabrava, et qui s’est terminé sur la plage de Badalona Petroleum Bridge. Cela a également été possible grâce au parrainage de Vichy Catalan, Televisió de Catalunya et Creativialab ; et la collaboration de toutes les mairies des villes qui l’ont accueilli, ainsi que Hörmann, Score Tech, Wilson, Securitas, Fundació Ametller et Beim Supergelato. Remercions également la mise en scène de l’école de danse et des arts du spectacle L’Assaig qui a participé à la finale de Badalona.