Bow Wow Flips en tournée avec Omarion et Ashanti, menace d’arrêter

Il y a un drame qui se prépare sur le Milliemum Tour. Bow Wow, né Shad Moss, est actuellement sur la version 2.0 de la tournée avec Omarion, Yin Yang Twins, Ashanti, Pretty Ricky, Soulja Boy et plus encore. Mais Bow Wow n’est apparemment pas content. La star de Growing Up Hip Hop s’est adressée à Twitter dans une longue diatribe après un arrêt au Greensboro Coliseum de Greensboro, en Caroline du Nord, le 16 octobre, pour partager son mécontentement.

« Trop de conneries et de plaintes sur cette tournée ! Je suis foutu [sic] chats culs CHAQUE NUIT ! Chaque nuit, ils essaient de se plaindre et de m’enlever quelque chose ! Je donne 1000% et vous le savez tous ! ATL J’ESPÈRE QUE VOUS ALLEZ VOIR ENSEMBLE ! IMA BUSS YALL ASS PENDANT 45 minutes d’affilée ! ESSAYEZ-MOI », a-t-il écrit.

Il a ensuite menacé de quitter la tournée, ajoutant dans un tweet séparé : « C’est peut-être mon dernier concert ! J’en ai assez ! » il dit aussi qu’il regrette d’avoir accepté de faire la tournée, pour commencer, se plaignant qu’on lui a accordé un temps de scène minimal.

« Voici la vérité ! » il a continué. « Je fais 15 minutes CHAQUE NUIT ! Je ne peux même pas faire mes chansons complètes. ET JE BUS TOUJOURS LE CUL DE FOLKS ! Je pense que les fans ne se plaignent pas que mon set dure 15 minutes ? La seule façon de me présenter ce soir si je fais mon set complet ! Tout de suite ! Il a ajouté : « Je savais que j’aurais dû attendre ça. Je devrais me reposer et faire 2022 avec mon frère @chrisbrown. »

On ne sait pas ce qui a causé la tirade de Bow Wow. Il était initialement ravi de faire la tournée lorsqu’elle a été annoncée pour la première fois en 2020.

Ce n’est pas la première explosion choquante qui se produit au cours de cette étape de la tournée. Récemment, Fizz de B2K a présenté à son membre du groupe Omarion des excuses attendues depuis longtemps pour sortir avec l’ex d’Omarion et la mère de ses deux enfants, Apryl Jones. Omarion a déclaré à TMZ que ce n’était pas prévu mais « approprié ». La relation scandaleuse de Jones et Fizz était un sujet de discorde majeur sur Love & Hip Hop Hollywood. Alors qu’Omarion n’enregistrera aucune nouvelle musique avec le groupe, il promet que toute mauvaise volonté entre lui et Fizz est de l’eau sous le pont.