Bow Wow a fait de son mieux David Ruffin impression juste avant le spectacle à Atlanta – jetant une crise de ne pas avoir plus de temps sur scène au milieu du «Millennium Tour» … et menaçant d’arrêter.

Le rappeur – qui est l’un des nombreux artistes à se produire aux côtés Omarion, Soulja Garçon, Ashanti et beaucoup d’autres alors qu’ils parcouraient le pays – ont fait une diatribe épique tôt samedi matin … quelques heures seulement avant que lui et le reste de l’équipe ne se produisent.

Quant à ce dont il était fou… eh bien, cela ressemble à un drame interne dans les coulisses.

Trop de râleurs et de plaintes sur cette tournée! Im bussn cats culs CHAQUE NUIT ! Chaque nuit, ils essaient de se plaindre et de m’enlever quelque chose ! Je donne 1000% et vous le savez tous ! ATL J’ESPÈRE QUE VOUS ALLEZ VOIR ENSEMBLE ! IMA BUSS YALL ASS PENDANT 45 minutes d’affilée ! ESSAIE-MOI! – Bow Wow (@smoss) 16 octobre 2021 @smoss

BW a écrit : « Trop de râleurs et de plaintes sur cette tournée ! Je suis des chats de busse CHAQUE NUIT ! Chaque nuit, ils essaient de se plaindre et de m’enlever quelque chose ! » Il a ajouté que ce soir (samedi) pourrait être son dernier spectacle à cause de cette frustration.

Bien sûr, ses reproches sont assez vagues … alors il a clarifié encore plus loin, et bien sûr – tout se résume à sa setlist et à combien de temps il est autorisé à faire son truc devant les fans.

Voici la vérité ! Je fais 15 min TOUS LES SOIRS ! Je ne peux même pas faire mes chansons complètes. ET JE COUPE TOUJOURS LE CUL DES GENS ! pensez que les fans ne se plaignent pas que mon set dure 15 minutes ? La seule façon de me présenter ce soir si je fais mon set complet ! Directement! – Bow Wow (@smoss) 16 octobre 2021 @smoss

Bow Wow a râlé : « Voici la vérité ! Je fais 15 minutes CHAQUE NUIT ! Je ne peux même pas faire mes chansons complètes. Je me présente ce soir si je fais mon set complet ! Tout de suite ! »

Il n’avait pas encore fini de se défouler … Bow Wow s’est ensuite rendu sur IG Live pour en dire plus – affirmant qu’il était le cerveau derrière l’ensemble du concept «Millennium Tour» … ajoutant qu’Omarion et tout le monde s’ouvrent vraiment pour lui. Voir Ruffin dire la même chose à Otis ici.

Bow Wow fulmine contre le Millennium Tour 😯 pic.twitter.com/yhEZPw7F7i – soseriuzradio (@soseriuzradio) 16 octobre 2021 @soseriuzradio

En fin de compte, il semble que O a mis la main sur Shad et ils en ont parlé … parce que, peu de temps après, Bow Wow avait changé de ton, promettant aux détenteurs de billets qu’il allait leur donner le spectacle de sa vie, et semblait indiquer il serait performant au-delà de 15 minutes.

Omarion a adoré, en répondant … « Énergie !! énergie !! » Atta les garçons !