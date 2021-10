Bow Wow se plaint du traitement lors de la tournée Millennium, Omarion répond apparemment

Bow Wow a beaucoup à dire sur la façon dont les choses se passent sur le Millennium Tour, mais tout le monde ne semble pas d’accord.

Aux premières heures du samedi 16 octobre, le rappeur « Let Me Hold You » s’est rendu sur son compte Twitter, où il a exprimé ses frustrations face à son implication dans l’événement musical qui met en vedette une pléthore d’artistes des années 2000, dont Omarion, les jumeaux Ying Yang, Ashanti, Pretty Ricky, Soulja Boy et plus encore.

Bow Wow (à gauche) se plaint du traitement pendant le Millennium Tour, Omarion (à droite) semble répondre. (Photos : @shadmoss/Instagram, @omarion/Instagram)

Bow, dont le vrai nom est Shad Gregory Moss, pense qu’il fait le gros du travail. Au cours de sa session de ventilation en ligne, qui a finalement débordé sur son Instagram Live, le joueur de 34 ans a révélé qu’il y avait « trop de salopes et de plaintes sur cette tournée !

Il a ajouté: «Je suis des chats de bussn CHAQUE NUIT ! Chaque nuit, ils essaient de se plaindre et de m’enlever quelque chose ! Je donne 1000% et vous le savez tous ! ATL J’ESPÈRE QUE VOUS ALLEZ VOIR ENSEMBLE ! IMA BUSS YALL ASS PENDANT 45 minutes d’affilée ! ESSAIE-MOI! »

Ailleurs, l’acteur de « Like Mike » a averti que « Ceci pourrait être mon dernier ensemble! ….”, affirmant plus tard que “j’en ai assez.” Les griefs de Bow semblent provenir de problèmes qu’il a avec le temps de scène. Dans un autre article, mis en ligne vers 9h30 samedi matin, le rappeur a expliqué « la vérité! »

« Je fais 15 min TOUS LES SOIRS ! Je ne peux même pas faire mes chansons complètes », a-t-il allégué. « ET JE COUPE TOUJOURS LE CUL DES FOLS ! pensez que les fans ne se plaignent pas que mon set dure 15 minutes ? La seule façon de me présenter ce soir si je fais mon set complet ! Directement! »

Les choses sont devenues encore plus mouvementées après que Bow a sauté sur Instagram pour continuer sa tirade. Là-bas, l’animateur de « Like You » a affirmé qu’il faisait cela depuis l’âge de 5 ans et, sans nommer personne en particulier, a déclaré que personne ne se préparait pour un spectacle comme lui. Bow s’est lui-même couronné « meilleur interprète du Millenium Tour », affirmant que « j’ai inventé toute cette vague ». Il ajouta. « C’est ma tournée maintenant. »

On ne sait pas ce qui a déclenché l’effondrement de Bow, cependant, Omarion a précisé à qui appartenait la tournée en répondant à une publication Instagram de la State Farm Arena d’Atlanta vendredi, qui disait: «Il y a presque 20 ans, @shadmoss a pris la scène de la Phillips Arena et DEMAIN il vient de retour avec @omarion pour le Millennium Tour 2021 !

L’histoire continue

State Farm Arena vante l’apparition de Bow Wow sur le site d’Atlanta. @statefarmarena/Instagram

« En fait, il vient avec moi mais vous l’avez compris @statefarmarena, nous serons là demain », a écrit l’ancien membre de B2K. Le kerfuffle a été partagé sur des sites de blogs où d’autres membres de la tournée, y compris Soulja Boy, ont apparemment abordé le problème. « Rien de trop voir ici lil Pee, nous avons eu trop de casamigos hier soir », a plaisanté le rappeur.

Pour l’instant, Bow devrait toujours apparaître pour la dernière étape de la tournée.

Pour lire plus d’histoires comme celle-ci, visitez AtlantaBlackStar.com