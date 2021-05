Bowen Yang: Ce qu’il faut savoir sur le premier membre de la distribution sino-américaine de SNL

L’Asie-Américaine Bowen Yang est née en Australie

Alors qu’il entrerait un jour dans l’histoire en tant que premier artiste sino-américain à rejoindre le casting de Saturday Night Live, Bowen Yang n’est en réalité ni de Chine ni d’Amérique, naturellement parlant. Selon un article de 2020 du New York Times, la bande dessinée est née le 6 novembre 1990 à Brisbane, Queensland, Australie, d’immigrants chinois qui ont déménagé «en bas» où le père de Yang étudierait l’extraction d’explosifs, avant de passer des années à Montréal , Canada, et plus tard Aurora, Colorado. En plus d’être le quatrième interprète d’origine asiatique de SNL (après le demi-philippin Rob Schneider, en partie le coréen Fred Armisen et l’actrice d’Aladdin d’origine iranienne Nasim Pedrad), Bowen innove également dans la série pour une autre raison.